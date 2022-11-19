على هامش قمة جربة: خبراء يبحثون موضوع الصناعات الثقافية والإبداعية والعالم الافتراضي في الفضاء الفرنكوفوني

مثلت الصناعات الثقافية والإبداعية والعالم الافتراضي الجديد في الفضاء الفرنكوفوني، أحد المواضيع التي تناولها بالنقاش والبحث نحو 15 خبيرا من عدة دول ناطقة بالفرنسية، مساء يوم الجمعة، في القرية التونسية للفرنكوفونية، في إطار سلسلة الملتقيات وحلقات النقاش المدرجة ضمن البرنامج المكثف لفعاليات القرية.





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وقد تم طرح مسألة العالم الافتراضي عبر 3 مجموعات تناولت تحديد مفاهيمه ومدى الجاهزية للانخراط فيه، وماذا يحدث في العالم وشروط الاستفادة منه، وكيف تكون بلدان الفضاء الفرنكوفوني فاعلة فيه.وأجمع الخبراء على عدم وجود تعاريف موحدة للعالم الافتراضي باعتباره عالما لم يأخذ بعد شكله النهائي، وهو في مرحلة الإعداد له، إلا أن الأهم يبقى ضرورة العمل على العالم الافتراضي من خلال المنصات التي تستوجب المضامين لحسن التموقع.وحسب مديرة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، فإن "تونس تعتبر متقدمة في هذا المجال، في ظل وجود استراتيجية حول هذا العالم الافتراضي بصدد ضبطها بالتعاون مع الشباب والمؤسسات الناشئة في إطار وزارة الشؤون الثقافية أو وزارة الاقتصاد والتخطيط"، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية تتأسس على إنتاج المضامين الرقمية التي تمكن من الدخول إلى العالم الافتراضي والتموقع فيه وفي منصاته.واعتبرت أنه "من المهم التواجد على المنصات عن طريق مضامين رقمية مستوحاة من التراث ومن الهوية ومن الخصوصية، وفي غياب ذلك سيتم التوجه نحو مضامين أخرى مختلفة لا ندرك تأثيرها".وأكد المشاركون الحاجة إلى منصات فرنكوفونية وإفريقية لاقتحام هذا العالم الافتراضي، وهو ما يستوجب التعاون من أجل إدراج مضامين رقمية في منصات فرنكوفونية ومنصات إفريقية.وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، الذي شارك في أشغال هذا الملتقى أن الهدف الأساسي للقمة الفرنكوفونية يتمثل في "تقريب الاقتصاد بين العالم الفرنكوفوني واستغلال عامل اللغة والثقافة في تقريب الاقتصاديات وتكثيف التبادل وتبادل الخبرات وتكثيف الاستثمار".وأشار، في هذا الخصوص، إلى عقد عدة اجتماعات ثنائية، والسعي المشترك لبلورة تصورات تتيح بعث مساحة اقتصادية مشتركة من أجل وضع أسس متينة للتعاون الاقتصادي ومن أجل اقتصاد دامج ومستديم يرتكز على اقتصاد المعرفة بالخصوص.وقال إن تونس حققت نتائج إيجابية في المجال عبر المؤسسات الناشئة، غير أنه توجد مقترحات لتحسين هذا المناخ وتمكين الشباب من كل التحفيز والأطر وتكريس مقاربات العمل المشترك مع الحرص على التفاعل مع الإدارة التونسية.وذكر بالمرسوم 68 الذي أقرته الحكومة والذي ينص على أن 10 بالمائة من مشتريات الدولة ستكون من الشركات الناشئة، بما يساعدها على النمو في سوقها الداخلية والخروج إلى التصدير نحو البلدان الأكثر تطورا.وأشار إلى وجود برامج لمساعدة المؤسسات الناشئة التي تعاني صعوبات وخاصة بعد جائحة كوفيد، وذلك عبر اجراءات اقتصادية عاجلة، في مقدمتها وضع عدة خطوط تمويل، منها خط طويل الأجل لإعادة انعاش الشركات التي تشكو صعوبات، وخط آخر لرقمنة هذه الشركات.