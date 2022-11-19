على هامش قمة الفرنكوفونية: الرئيس سعيد يلتقي بجربة نظيره البوروندي ويبحث معه العلاقات الثنائية وفرص الشراكة

أجرى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة بجزيرة جربة، محادثة مع رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست ندايشيميي، وذلك بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية.

وأعرب رئيس الجمهورية، بالمناسبة، عن ارتياحه لمتانة العلاقات الأخوية القائمة بن تونس وبوروندي، وشدّد على ضرورة التسريع بانعقاد اللجنة المشتركة وتطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف، لا سيّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلا عن قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.







وبحسب بلاغ للرئاسة نشر مساء الجمعة، توجّه الرئيس قيس سعيد بالشكر للرئيس البوروندي على تلبيته الدعوة لزيارة تونس والمشاركة في قمة جربة للفرنكوفونية، مؤكدا استعداد تونس التام لاحتضان هذا الحدث وتوفير أفضل الظروف لإنجاحه.

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ومن جانبه، أثنى الرئيس ندايشيميي على ما وفّرته تونس من إمكانيات لحسن تنظيم قمة الفرنكوفونية أسابيع قليلة فقط بعد انعقاد قمة "تيكاد 8"، معربا، حسب المصدر ذاته، عن يقينه بأن قمة جربة ستكلل بالنجاح وسترسّخ القيم والمبادئ المشتركة في الفضاء الفرنكوفوني.

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وشدّد الرئيس البوروندي على أن بلاده تتطلع إلى فتح سفارات مقيمة في البلدين وتعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والتكوين المهني، كما أنها حريصة على تكثيف فرص التشاور والتنسيق مع تونس.



وقال ان بلاده مستعدة أيضا، لتوفير كل الحوافز الممكنة للفاعلين الاقتصاديين التونسيين من أجل تطوير نسق التبادل التجاري وتحفيزهم على الاستثمار.



ووجّه الرئيس إيفاريست ندايشيميي دعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة بوروندي. وقد رحب سعيد بهذه الدعوة ووعد بتلبيتها.









وبحسب بلاغ للرئاسة نشر مساء الجمعة، توجّه الرئيس قيس سعيد بالشكر للرئيس البوروندي على تلبيته الدعوة لزيارة تونس والمشاركة في قمة جربة للفرنكوفونية، مؤكدا استعداد تونس التام لاحتضان هذا الحدث وتوفير أفضل الظروف لإنجاحه.ومن جانبه، أثنى الرئيس ندايشيميي على ما وفّرته تونس من إمكانيات لحسن تنظيم قمة الفرنكوفونية أسابيع قليلة فقط بعد انعقاد قمة "تيكاد 8"، معربا، حسب المصدر ذاته، عن يقينه بأن قمة جربة ستكلل بالنجاح وسترسّخ القيم والمبادئ المشتركة في الفضاء الفرنكوفوني.وشدّد الرئيس البوروندي على أن بلاده تتطلع إلى فتح سفارات مقيمة في البلدين وتعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والتكوين المهني، كما أنها حريصة على تكثيف فرص التشاور والتنسيق مع تونس.وقال ان بلاده مستعدة أيضا، لتوفير كل الحوافز الممكنة للفاعلين الاقتصاديين التونسيين من أجل تطوير نسق التبادل التجاري وتحفيزهم على الاستثمار.ووجّه الرئيس إيفاريست ندايشيميي دعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة بوروندي. وقد رحب سعيد بهذه الدعوة ووعد بتلبيتها.