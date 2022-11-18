كأس العالم 2022 : منتخب الدانمارك يواصل تدريباته لمواجهة نظيره التونسي في افتتاح مشوارهما بالمونديال

أدي مساء اليوم الجمعة منتخب الدانمارك تدريبًا تحضيريًا لخوض مباراته الأولى أمام نظيره التونسي بملعب

المدينة التعليمية ضمن المجموعة الرابعة لكأس العالم قطر ٠2022 التي تنطلق بعد غد الأحد.



..



.

.. ...

وأكد مدرب المنتخب الدانماركي كاسبر هيولماند في تصريح صحفي أن فريقه يتدرب يومياً على فترتين من أجل إكمال الإعداد قبل مباراته المرتقبة أمام تونس في بداية مشواره في المونديال.وحول جاهزية ميكيل دامسغارد لخوض المباراة الأولى في المونديال قال المدرب إن اللاعب يحرز تقدماً كبيراً في التعافي ويمكنه اللعب في مباراة الثلاثاء ضد تونس.كما أكد أن اللاعب جوناس ويند لن يكون جاهزاً للعب منذ البداية في المباراة لأنه لم يشارك في الكثير من التدريبات حتى الآن "وعلينا أن نرى ماذا سيحصل في الأيام القليلة المقبلة ".وأضاف كاسبر هيولماند "إن الباب مازال مفتوحاً من أجل البدائل في المنتخب... كل شيء سيتضح يوم الاثنين" معرباً عن أمله في ألا يضطر إلى إجراء استبدالات عديدة في التشكيلة.ومن ناحيته، قال اللاعب جينس سترايغر إن المنتخب الدانماركي يستعد بشكل جيد للظهور القوي في مباراته الأولى مؤكداً أنه يدخل المونديال بطموحات كبيرة من أجل تحقيق أفضل النتائج.ويعد منتخب الدانمارك ضمن المرشحين لتحقيق نتائج جيدة والذهاب بعيدًا في نهائيات كأس العالم 2022 وتكرار إنجاز الوصول للدور ربع النهائي الذي حققه في مونديال فرنسا 1998.ويعول الدانماركيون في طموحهم للعب دور المنتخب المنافس القوي في مونديال قطر على تشكيلة رائعة يقودها المدرب كاسبر هيولماند وتضم العديد من النجوم المتألقين في البطولات الأوروبية الكبرى يتقدمهم حارس المرمى كاسبر شمايكل لاعب نيس الفرنسي وزميله في الفريق المهاجم كاسبر دولبيرغ.ويخوض المنتخب الدانماركي في مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم المنافسات ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات فرنسا وتونس وأستراليا.وتبدأ الدانمارك أولى مواجهاتها في دور المجموعات أمام منتخب تونس الثلاثاء المقبل، ثم تواجه منتخب فرنسا يوم 26 من الشهر ذاته، على أن تلعب آخر مواجهاتها بالدور الأول أمام منتخب أستراليا يوم 30 من الشهر ذاته.واختار الاتحاد الدانماركي منتجع وسبا رتاج سلوى في الدوحة مقرًا لإقامة المنتخب خلال المونديال على أن يخوض تدريباته على ملعب نادي السيلية.