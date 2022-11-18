كأس العالم : منتخب بلجيكا يخسر وديا ( 1 ـ 2 ) أمام نظيره المصري استعدادا للمونديال


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 20:28 قراءة: 0 د, 30 ث
      
خسر منتخب بلجيكا لكرة القدم أمام نظيره المصري بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية دولية أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.
وجاءت المباراة ضمن استعدادات المنتخب البلجيكي المصنّف الثاني على العالم لخوض نهائيات كأس العالم 2022 والذي سيلعب ضمن المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات كندا والمغرب وكرواتيا.

ويستهل المنتخب البلجيكي مشواره في المونديال بلقاء نظيره الكندي يوم 23 من الشهر الجاري.
تقدم المنتخب المصري بهدف أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 33 قبل أن يضيف زميله محمود حسن تريزيغيه الهدف الثاني في الدقيقة 46. وفي الدقيقة 76 قلّص لويس أوبيندا الفارق بتسجيله الهدف الوحيد للمنتخب البلجيكي.
..

.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256934



World cup
  j-2

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 18 نوفمبر 2022 | 23 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:50 12:11 07:00 05:30
Babnet
19°
 Babnet25° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1821°-1718°-1420°-1417°-14
  • Avoirs en devises
    21858,9

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35000 DT        1$ =3,20305 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   763,3 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   