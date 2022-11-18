كأس العالم : منتخب بلجيكا يخسر وديا ( 1 ـ 2 ) أمام نظيره المصري استعدادا للمونديال

خسر منتخب بلجيكا لكرة القدم أمام نظيره المصري بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية دولية أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وجاءت المباراة ضمن استعدادات المنتخب البلجيكي المصنّف الثاني على العالم لخوض نهائيات كأس العالم 2022 والذي سيلعب ضمن المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات كندا والمغرب وكرواتيا.





ويستهل المنتخب البلجيكي مشواره في المونديال بلقاء نظيره الكندي يوم 23 من الشهر الجاري.

تقدم المنتخب المصري بهدف أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 33 قبل أن يضيف زميله محمود حسن تريزيغيه الهدف الثاني في الدقيقة 46. وفي الدقيقة 76 قلّص لويس أوبيندا الفارق بتسجيله الهدف الوحيد للمنتخب البلجيكي.

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ويستهل المنتخب البلجيكي مشواره في المونديال بلقاء نظيره الكندي يوم 23 من الشهر الجاري.تقدم المنتخب المصري بهدف أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 33 قبل أن يضيف زميله محمود حسن تريزيغيه الهدف الثاني في الدقيقة 46. وفي الدقيقة 76 قلّص لويس أوبيندا الفارق بتسجيله الهدف الوحيد للمنتخب البلجيكي.