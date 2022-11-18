في القرية التونسية للفرنكوفونية السياحة محور حلقة نقاش

تتواصل بالقرية التونسية للفرنكوفونية بجزيرة جربة الملتقيات وحلقات النقاش التي شملت مجالات واسعة للطرح والتبادل في شأنها بين بلدان الفضاء الفرنكوفوني ومنها السياحة حيث انتظمت بعد ظهر اليوم حلقة نقاش حول السياحة بين نشطاء في القطاع السياحي بتونس وفرنسا.





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وتبادل الطرفان التونسي والفرنسي محاور السياحة والثقافة والسياحة البيئية وسياحة المؤتمرات وسبل دعم التعاون والخبرات والتجارب بين باريس وجربة في هذه المجالات والتفكير في تنظيم مهرجان الطهو ومسابقات في كتب الطهو ينتظر ان يكون في نهاية ماي بداية جوان 2024 في جربة بدعم من من الوجهة السياحية بباريس والاتحاد الاوروبي تونس وجهتنا بعد دورة السنة المقبلة في باريس وفق حمدة عبد اللاوي المدير التنفيذي لجامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة .ومن جهتها اشارت حميدة غزاي ممثلة من القطاع السياحي بباريس ان مثل هذا النقاش مهم لبحث سبل التمديد في الموسم السياحي طيلة السنة باستكشاف مجالات هامة قادرة ان تمثل منتوجا سياحيا يستهوي سياح كثيرين باختلاف الشواطئ والشمس مثل الطبخ وتنظيم تظاهرات في المجال ومهرجانات مبرزة العمل المشترك مع تونس في هذا السياق.واشارت الى توسيع العمل المشترك وضبط برنامج عمل لانجاز مهرجان الطبخ وتوسيع فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مبرزة ان جربة لها من الامكانيات والفرص الكبيرة لان تستقطب السياح طيلة السنة من سياحة ثقافية وتاريخ وتراث و"جربة هود" وغيرها من المكونات المتميزة .