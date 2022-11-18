رئيسة الحكومة تستقبل مجموعة من المنتخبين أعضاء المجالس البلدية الأوروبية من أصل تونسي

استقبلت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، مجموعة من المنتخبين الأعضاء في المجالس البلدية الأوروبية من أصل تونسي، والذين شاركوا على مدى اليومين الماضيين في اجتماعات المكتب الإداري للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقة بالفرنسية (الفرنكوفونية)، والتي أقيمت بقصر بلدية العاصمة.

وشكّل هذا اللقاء فرصة لرئيسة الحكومة لتحيّة المنتخبين التونسيين على نجاحهم في الاندماج في البلدان الأوروبية، مثمّنة مساهمتهم الفعالة في تعزيز الروابط التونسية الأوروبية، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للقصبة.







وأكدت نجلاء بودن أن التونسيين في الخارج "يشكلون ثروة للبلدان المضيّفة لهم، ولبلدهم الأصلي"، مبرزة التحديات الراهنة التي تواجهها تونس، مع التأكيد على "أهمية مشاركة التونسيين بالخارج في اختيار وتنفيذ الاستراتيجيات والتوجهات الحكومية."

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من جانبهم، عبّر المنتخبون التونسيون عن ارتباطهم العميق بتونس وأعربوا عن كامل استعدادهم ورغبتهم في الانخراط بشكل كبير في أي مبادرة ترجع بالنفع على تونس.



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وأكدوا أيضا خلال اللقاء مواصلة مجهوداتهم الرامية إلى تطوير فرص الشراكات لصالح تونس والمشاركة في المبادرات التي تطلقها الحكومة.



وأكدت نجلاء بودن أن التونسيين في الخارج "يشكلون ثروة للبلدان المضيّفة لهم، ولبلدهم الأصلي"، مبرزة التحديات الراهنة التي تواجهها تونس، مع التأكيد على "أهمية مشاركة التونسيين بالخارج في اختيار وتنفيذ الاستراتيجيات والتوجهات الحكومية."من جانبهم، عبّر المنتخبون التونسيون عن ارتباطهم العميق بتونس وأعربوا عن كامل استعدادهم ورغبتهم في الانخراط بشكل كبير في أي مبادرة ترجع بالنفع على تونس.وأكدوا أيضا خلال اللقاء مواصلة مجهوداتهم الرامية إلى تطوير فرص الشراكات لصالح تونس والمشاركة في المبادرات التي تطلقها الحكومة.