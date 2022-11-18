فتح كامل مكونات مشروع محول الطريق GP9-X2

تولت اليوم الجمعة ، وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، فتح كامل مكونات مشروع محول الطريق الشعاعية "إيكس 2 "- الطريق الوطنية رقم 9 – الطريق الرابطة شمال جنوب - شارع عبد العزيز الكامل بالبحيرة للجولان
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بـ60 مليون دينار بتمويل مشترك بين الدولة التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار.
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بـ60 مليون دينار بتمويل مشترك بين الدولة التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار.
وأكدت الوزيرة بالمناسبة، أن الهدف من هذا المشروع هو تعصير شبكة الطرقات المهيكلة للمدن بإقليم تونس الكبرى وتخفيف الاختناق المروري على مستوى تقاطع الطريق الشعاعية "إيكس 2 " والطريق الوطنية رقم 9من خلال انجاز 6 جسور تربط مختلف ضواحي العاصمة بعضها ببعض بالإضافة إلى تخفيف حركة المرور على الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 9.
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وسيساهم هذا المحول في ضمان سيولة حركة المرور في الاتجاهات التالية:
- مستعملي الطريق الوطنية رقم 8 والقاصدين الضاحية الشمالية والبحيرة وحي الخضراء والمنازه وحي النصر.
- مستعملي الطريق الوطنية رقم 9 والقاصدين حي الخضراء والمنازه وحي النصر ووسط العاصمة والقاصدين جنوب العاصمة.
- مستعملي الطريق القادمين من حي الخضراء والمنازه وحي النصر والقاصدين الضاحية الشمالية ومنطقة البحيرة وجنوب العاصمة والقاصدين اتجاه بنزرت.
وتتمثل مكونات المشروع في:
- إنجاز جسرين متجانبين (OA1) بطول 554 متر لكل جسر من الخرسانة المسلحة والخرسانة سابقة الإجهاد والإطار المعدني على أسس عميقة.
- إنجاز خمسة جسور (OA2-OA3-OA4-OA5-OA6) بطول جملي حوالي 320 متر من الخرسانة المسلحة والخرسانة سابقة الإجهاد على أسس عميقة.
- إنجاز ممر علوي للمترجلين من الخرسانة المسلحة بطول 45 متر على أسس سطحية.
- تهيئة مفترقين دائريين على مستوى شارع عبد العزيز الكامل بالبحيرة ومدخل مونبليزير( الطريق الوطنية رقم9).
- إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار بأحجام مختلفة (طول جملي حوالي :3800 متر).
- إنجاز شبكة التنوير العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن محول الطريق الشعاعية X2 - الطريق الوطنية رقم 9 – الطريق الرابطة شمال جنوب - شارع عبد العزيز الكامل بالبحيرة يشهد مرور أكثر من 60000 عربة يوميا.
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