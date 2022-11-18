رئيس الجمهورية في القرية التونسية للفرنكوفونية : ستكون نتائج القمة ايجابية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى زيارته مساء اليوم الجمعة للقرية التونسية للفرنكوفونية أن نتائج القمة الفرنكفونية بجربة ستكون ايجابية.

وقال " اعتقد أن هذه القرية والمنتدى الاقتصادي ستكون اثارهما ايجابية، فنحن نعمل على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل خيارات الشعب التونسي وسنعمل على تحقيقها ولنا في ذلك تصور وامكانيات وقدرات لا بد ان" نستغلها للخروج من هذه الاوضاع



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وجدد سعيد التزامه بتحقيق مطالب التونسيين في حياة كريمة ، مشيرا إلى أن الخيارات هي وطنية و موجودة ولا تندرج . في ظل اية إملاءات من اي طرف كان​​​​​​من جهة أخرى، بين رئيس الجمهورية أن التعامل مع اللغات الأخرى يحيل إلى أهمية الاتفاق حول الافكار وحول التصورات وحول عالم جديد يقوم على قيم وافكار جديدة مختلفة على الافكار البائدة والقديمةوأبرز ان العالم الجديد يتم التعامل داخله باللغة العربية الرسمية للدولة وايضا باللغة الفرنسية وكل اللغات الاخرى، مؤكدا أهمية ان يلتقي الجميع في هذا العالم.واوضح ان اختيار جزيرة جربة لاحتضان هذه القمة بالنظر الى جملة من المعطيات حتى تعود الفائدة على الجنوب كله قائلا" ان كل شبر في تونس قادر على احتضان القمم وفي احسن الظروف وفي امن تام سواء كان في جربة او جرجيس او سيدي بوزيد المهم ان تكون الارادة واضحة والاعداد جيد يشرف التونسيين ويشرف دولتنا".وبخصوص الوضع في جرجيس افاد سعيد بان الوصول الى الحقيقة سيكون في القريب وبأن اطرافا تحاول افساد القمة قائلا "ان الحل تقوم به الدولة ومن يريد أن يعمل من اجل تاجيج الاوضاع لافساد هذه القمة فليعلم انه قد فشل". .وزار رئيس الجمهورية مختلف اجنحة القرية ( الجناج التونسي وجناح الخط العربي والجناح الفرنكوفوني ) متعرفا على ما تحتويه من خصوصيات وثراء للمخزون الثقافي والتطورات التقنية و التكنولوجية.