قابس : المطعم الجامعي المنارة بقابس يختار مقاربة ثقافية في التعامل مع الطلبة

تحت شعار " كلنا كيف كيف " نظمت مساء أمس ادارة المطعم الجامعي المنارة بقابس بالتعاون مع المركب الثقافي " محمد الباردي" أمسية تنشيطية ثقافية.

وتضمنت هذه التظاهرة الثقافية التي تمت فيها استضافة تلامذة معهد الكفيف بقابس وصلات موسيقية ولوحات للتعبير الجسماني ومسابقات ومشاهد مسرحية قضى بفضلها الطلبة وتلاميذ معهد الكفيف وقتا ممتعا.



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وتأتي هذه التظاهرة الثقافية متواصلة مع التظاهرات التي نظمها المطعم الجامعي المنارة بقابس منذ بداية السنة الجامعية الحالية بغاية تخفيف الضغط النفسي على الطلبة وتمكينهم من تفجير طاقاتهم الفنية والابداعية ومساعدتهم على الانفتاح على المحيط الاجتماعي والثقافي بتشريك الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذين المجالين في الانشطة الثقافية التي يقوم بها هذا المطعم الجامعي.وكان المطعم الجامعي المنارة بقابس قد نظم منذ أسبوع أمسية تنشيطية بعنوان " نضحك لنعيش " اشتملت على تمارين في " يوقا الضحك " ووصلات غنائية للفنان صدقي جلال مع تنشيط للفكاهي حاتم حمودة.