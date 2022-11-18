الوكالة الفنية للنقل البرّي: عمليات تسجيل اختبارات الحصول على رخص السياقة ستتم بالضرورة عبر الانترنات ابتداء من منتصف ديسمبر 2022

أفادت الوكالة الفنية للنقل البرّي أنّه تقرّر أن "تتم كلّ عمليّات التسجيل لمختلف الاختبارات النظرية والتطبيقية لامتحانات الحصول على رخص السياقة من قبل مؤسّسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية دون سواها عبر إدخال معرّف ورمز المؤسسة المسندان من مصالح الوكالة الفنية للنقل البرّي وذلك بركن التسجيل عن بعد على موقع الوكالة على الانترنات www.attt.com.tn ابتداء من يوم 15 ديسمبر 2022 ".







ودعت الوكالة، في بلاغ أصدرته مساء، الجمعة، اصحاب مؤسّسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية، إلى الإتصال بالمصالح الجهويّة للوكالة مرجع النظر لتسلّم المعرّف والرمز الخاصّ بالمؤسذسة بصفة سريّة وشخصيّة وذلك قبل تاريخ 15 ديسمبر 2022.

وأكّدت الوكالة، في بلاغها، ولتفادي وقوع إشكاليات وتيسير إجراءات مراقبة ملفات المترشحين لإجراء الإختبارات النظرية والتطبيقية، ضرورة التقيّد بوضع معرّف وتأشيرة مؤسسة التكوين المعنيّة بالخانة المخصّصة للمعطيات المتعلّقة بالاستدعاء فضلا عن تقديم الوثائق المطلوبة

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وأشارت الوكالة الفنيّة للنقل البرذي أنّه لمزيد الاستفسار يمكن التواصل مع تقني الوكالة عبر البريد الإلكتروني support@attt.tn أو على رقم الهاتف 92762510 .





ودعت الوكالة، في بلاغ أصدرته مساء، الجمعة، اصحاب مؤسّسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية، إلى الإتصال بالمصالح الجهويّة للوكالة مرجع النظر لتسلّم المعرّف والرمز الخاصّ بالمؤسذسة بصفة سريّة وشخصيّة وذلك قبل تاريخ 15 ديسمبر 2022.وأكّدت الوكالة، في بلاغها، ولتفادي وقوع إشكاليات وتيسير إجراءات مراقبة ملفات المترشحين لإجراء الإختبارات النظرية والتطبيقية، ضرورة التقيّد بوضع معرّف وتأشيرة مؤسسة التكوين المعنيّة بالخانة المخصّصة للمعطيات المتعلّقة بالاستدعاء فضلا عن تقديم الوثائق المطلوبةوأشارت الوكالة الفنيّة للنقل البرذي أنّه لمزيد الاستفسار يمكن التواصل مع تقني الوكالة عبر البريد الإلكتروني support@attt.tn أو على رقم الهاتف 92762510 .