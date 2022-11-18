كأس العالم قطر 2022.. وصول بعثة منتخب غانا إلى الدوحة


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 17:20 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وصلت الدوحة مساء اليوم، بعثة المنتخب الغاني لكرة القدم للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق بعد غد الأحد وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
وكان المنتخب الغاني فاز على نظيره السويسري بهدفين دون رد، في المواجهة الودية التي جمعتهما في أبوظبي، أمس /الخميس/ .

ويلعب منتخب غانا في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.
ويخوض المنتخب الغاني أولى مبارياته مع نظيره البرتغالي يوم الخميس المقبل، بينما يتبارى مع المنتخبين الكوري الجنوبي، والأوروغوياني يومي 28 نوفمبر الجاري و2 ديسمبر المقبل توالياً.

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