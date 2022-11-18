المسار يندد ب"محاولات ضرب حرية الإعلام والصحافة واستهداف الحريات"


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 18:08 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أدان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ، ما اعتبرها محاولات لضرب حرية الإعلام والصحافة ،عبر إخضاع الإعلام العمومي وتحويله إلى منبر رسمي للسلطة القائمة ومحاولات تكميم الأفواه عبر محاكمة الصحفيين في محاولة لمصادرة أرائهم.
وعبر ،في بيان صادر عنه ، عن تضامنه مع الصحفي نزار بهلول مدير موقع بزنس نيوز على إثر تتبعه قضائيا بسبب مقال رأي استنادا إلى المرسوم 54.

وشدد رفضه للمرسوم الذي اعتبره متناقضا مع دستور 2014 و مع دستور 2022 ويمثّل وسيلة أخرى لمصادرة الحقوق
والحريات، مطالبا رئيس الجمهورية بسحبه .
..

.

ولفت الحزب في بيانه، إلى "تصاعد وتيرة التجاوزات
والانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات العامة والفردية ، بالتزامن مع فشل حكومي ذريع في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضاف للأزمة السياسية المتفاقمةالمتجهة تدريجيا نحو إحكام قبضةحكم فردي تسلطي.
وحذر المسار من تواصل التجاوزات الأمنية والانتهاكات المتكررة في حق الشباب وعموم المواطنين، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، معتبرا أن التضييق على الحق في التنقل وإصدار قرارات تعسفية بتحجير السفر في حق بعض المواطنين يعد تجاوزا للقانون وللدستور وانتهاكا للحقوق والحريات.
..
...

كما عبر عن تضامنه مع سكان جهة صفاقس ،محملا السلط مسؤولية التقصير في إنهاء أزمة النفايات المتواصلة منذ أكثر من سنة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256918



World cup
  j-2

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 18 نوفمبر 2022 | 23 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:50 12:11 07:00 05:30
Babnet
22°
 Babnet25° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1821°-1718°-1420°-1520°-14
  • Avoirs en devises
    21858,9

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35000 DT        1$ =3,20305 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   763,3 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   