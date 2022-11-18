أدان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ، ما اعتبرها محاولات لضرب حرية الإعلام والصحافة ،عبر إخضاع الإعلام العمومي وتحويله إلى منبر رسمي للسلطة القائمة ومحاولات تكميم الأفواه عبر محاكمة الصحفيين في محاولة لمصادرة أرائهم.

وعبر ،في بيان صادر عنه ، عن تضامنه مع الصحفي نزار بهلول مدير موقع بزنس نيوز على إثر تتبعه قضائيا بسبب مقال رأي استنادا إلى المرسوم 54.





وشدد رفضه للمرسوم الذي اعتبره متناقضا مع دستور 2014 و مع دستور 2022 ويمثّل وسيلة أخرى لمصادرة الحقوق

والحريات، مطالبا رئيس الجمهورية بسحبه .

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ولفت الحزب في بيانه، إلى "تصاعد وتيرة التجاوزات

والانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات العامة والفردية ، بالتزامن مع فشل حكومي ذريع في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضاف للأزمة السياسية المتفاقمةالمتجهة تدريجيا نحو إحكام قبضةحكم فردي تسلطي.

وحذر المسار من تواصل التجاوزات الأمنية والانتهاكات المتكررة في حق الشباب وعموم المواطنين، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، معتبرا أن التضييق على الحق في التنقل وإصدار قرارات تعسفية بتحجير السفر في حق بعض المواطنين يعد تجاوزا للقانون وللدستور وانتهاكا للحقوق والحريات.

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كما عبر عن تضامنه مع سكان جهة صفاقس ،محملا السلط مسؤولية التقصير في إنهاء أزمة النفايات المتواصلة منذ أكثر من سنة.



وشدد رفضه للمرسوم الذي اعتبره متناقضا مع دستور 2014 و مع دستور 2022 ويمثّل وسيلة أخرى لمصادرة الحقوقوالحريات، مطالبا رئيس الجمهورية بسحبه .ولفت الحزب في بيانه، إلى "تصاعد وتيرة التجاوزاتوالانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات العامة والفردية ، بالتزامن مع فشل حكومي ذريع في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضاف للأزمة السياسية المتفاقمةالمتجهة تدريجيا نحو إحكام قبضةحكم فردي تسلطي.وحذر المسار من تواصل التجاوزات الأمنية والانتهاكات المتكررة في حق الشباب وعموم المواطنين، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، معتبرا أن التضييق على الحق في التنقل وإصدار قرارات تعسفية بتحجير السفر في حق بعض المواطنين يعد تجاوزا للقانون وللدستور وانتهاكا للحقوق والحريات.كما عبر عن تضامنه مع سكان جهة صفاقس ،محملا السلط مسؤولية التقصير في إنهاء أزمة النفايات المتواصلة منذ أكثر من سنة.