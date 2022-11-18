السياحة الثقافية تتبّع آثار مواقع التصوير في المسلك السينمائي

مثلت استضافة تونس للدورة الثامنة عشرة للقمة الفرنكوفونية بجربة مناسبة للتعريف بالوجهة الثقافية والسياحية التونسية. وقد عمل مشروع دعم السياحة المستدامة في تونس على الترويج لمواقع التصوير في المسلك السينمائي.





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وانتظمت للغرض ندوة في القرية الفرنكوفونية بجربة، حيث تولى عبد الرحمان عامر عضو مجموعة العمل المشرفة على المسلك السينمائي "GIE Ciné Trip Tunisia"، تقديم مواقع تصوير (حرب النجوم) في جربة أجيم. وقصّ على الحاضرين بعض الحكايات حول كواليس التصوير وشرح لهم إلى أي مدى يمكن أن تكون الثقافة والهندسة المعمارية الإباضية في الجزيرة مصدر إلهام للفيلم.ومثّل تنظيم الندوة مناسة لتعريف زوار القرية الفرنكوفونية بالسياحة الثقافية، وأهمية دعم هذا التراث والترويج له على نطاق واسع.وكانت مجموعة من الرحلات انتظمت لفائدة عدد من الزوار أمس الخميس 17 نوفمبر وتتواصل حتى غد السبت 19 نوفمبر، حيث ستتم زيارة مواقع "لا كانتينا" ومساجد "أمغار" و "سيدي جمور"، مع برمجة حصص لتذوق أشهر الأطباق المحلية والاطلاع على معرض لبصور الفوتوغرافية والمنتجات الحرفية التي تتميز بها المنطقة.ويدعو المسلك السينمائي السياح المحليين والأجانب للخروج من المسلك السياحي المعهود، وتجربة رحلة مذهلة تجمع بين عشاق السينما وعشاق السياحة الثقافية في أحضان الطبيعة. ويركز هذا المشروع (دعم السياحة المستدامة) على التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تعمل على تعزيز هذه المواقع ودعم جاذبيتها للزوار من خلال تطوير خدمات تلبي رضا السياح، والعمل على خلق مواطن شغل قارة للأهالي.ويتم تنفيذ مشروع "دعم السياحة المستدامة في تونس" ضمن برنامج "تونس وجهتنا" المدعوم من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية.