جمعيات ومنظمات تونسية تندد بالقمع الامني لمسيرة احتجاجية نظمها اهالي جرجيس للمطالبة بكشف حقيقة فاجعة 21 سبتمبر


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 18:04 قراءة: 1 د, 6 ث
      
نددت 28 جمعية ومنظمة تونسية، اليوم الجمعة، بالقمع الأمني لمسيرة احتجاجية سلمية نظمها اهالي جرجيس للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة لفاجعة 21 سبتمبر المتمثلة في غرق مركب على متنه 18 مهاجرا غير نظامي من ابناء الجهة.


وعبّرت في بيان مشترك لها، "عن سخطها إزاء القمع الأمني لهذه المسيرة، التي لم يكن لها من هدف غير إيصال أصوات العائلات المكلومة".

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وأدانت بشدة "سياسات انكار الازمة والتجاهل و"الحقرة" التي مارستها الدولة منذ انطلاق الازمة في جرجيس والتي دفعت الأهالي للتصعيد من اجل كشف الحقيقة محملة رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية إزاء الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وكان متساكنو معتمدية جرجيس من ولاية مدنين خرجوا، اليوم الجمعة، باعداد كبيرة بين عائلات مفقودي فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية (غرق يوم 21 سبتمبر 2022) ومسانديهم في الحراك الشعبي، في مسيرة حاشدة في اتجاه جزيرة جربة، توقفت بمفترق المنطقة السياحية بجرجيس قبل ان تصل الى الطريق الرومانية القنطرة، الرابطة بين جربة وجرجيس، وذلك بسبب وجود حاجز امني منع المحتجين من استكمال الطريق نحو الجزيرة، وفق ما عاينته صحفية "وات".
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وامام منعهم من مواصلة التوجه نحو جزيرة جربة، قام عدد من المحتجين برشق الوحدات الامنية المتواجدة بالمكان بكثافة بالحجارة، لمحاولة اتمام سيرهم نحو جزيرة جربة، ما جعل الوحدات الامنية تتدخل باستعمال الغاز المسيل للدموع، ليتحول المشهد الى كر وفر وحالة من الاحتقان الشديد رافقتها عملية اعتقال لعدد من المحتجين.

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