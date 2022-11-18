غايا يخرج من تشكيلة إسبانيا للإصابة وبالدي يحل محله


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 17:24 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن منتخب إسبانيا اليوم الجمعة أن الظهير الأيسر خوسيه جايا انسحب من تشكيلة كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال مران في عمان يوم الأربعاء.
وأوضح بيان منتخب إسبانيا، بطل العالم 2010، أن المدرب لويس إنريكي استدعى أليخاندرو بالدي (19 عاما) لاعب برشلونة لأول مرة ليحل محل غايا.

وسيعود غايا إلى إسبانيا في وقت لاحق اليوم.
وفازت إسبانيا 3-1 على الأردن وديا أمس الخميس قبل ستة أيام من افتتاح مشوارها بكأس العالم بمواجهة كوستاريكا، ثم تلتقي مع ألمانيا واليابان ضمن المجموعة الخامسة.
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