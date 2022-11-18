الهيئة الفرعية للانتخابات دائرة تونس 1 تنطلق في تكوين أعوان مراقبة الحملة


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 16:36 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انطلقت الهيئة الفرعية للانتخابات دائرة تونس "1 "اليوم الجمعة في تنظيم دورة تدريبية لفائدة أعوان مراقبة الحملة الانتخابية بمقر الهيئة بالعاصمة والتي ستتواصل على مدى يومين
وأشارت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 صابرين بالصغير في تصريح ل"وات" " إلي ان هده الدورة التكوينية ستخصص لتكوين 57 عونا لمراقبة الحملة الانتخابية في مجال تحرير المحاضر ومتابعة أنشطة الحملة ومعاينة المخالفات والاعلامات الخاصة بأنشطة الحملة وغيرها .

وأفادت صابرين بالصغير بأن الهيئة الفرعية للانتخابات تونس واحد ستعقد بالشراكة مع الهيئات الفرعية تونس 2 واريانة وبن عروس ومنوية ونابل "1"ونابل "2" وزغوان وباحة وسليانة والكاف وجندوبة ملتقى جهويا حول" دور وسائل الاعلام المحلية والمجتمع المدني في العملية الانتخابية" يوم 21 نوفمبر 2022 بالعاصمة.

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