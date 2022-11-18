الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية تنهي النظر في نزاعات الترشح للإنتخابات التشريعية 2022

أفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، بأن الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية، أنهت اليوم الجمعة النظر في طور التقاضي الثاني والختامي لنزاعات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب (17 ديسمبر 2022)، بقبول ترشح ملفين من جملة 15 ملفا تم قبولها في الطور الاستئنافي.







وأوضح الغابري أن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية أصدرت 6 أحكام بإقرار ما قضت به الدوائر الإبتدائية و4 أحكام بنقض الأحكام الابتدائية والقضاء من جديد برفض الطعون المعنية و4 أحكام برفض الاستئناف شكلا وحكم واحد بإقرار الحكم الإبتدائي بأسناد جديدة، موضحا أنه بذلك يكون مجموع الترشحات التي تم قبولها بموجب أحكام القضاء الإداري الانتخابي ترشحان إثنان.



