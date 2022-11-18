القيروان: بلدية سيسب الذريعات  تطلق قريبا تطبيقة "مدينتي"  بدعم من مشروع "مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات "

من المنتظر ان تطلق بلدية سيسب الذريعات، بدعم من مشروع "مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات" ، قريبا تطبيقة "مدينتي" التي ستمكن المواطنين من التواصل مع البلدية عبر الهاتف الذكي للاشعار عن الاخلالات التي تم رصدها في محيطهم





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وافادت مديرة المشروع جليلة بكاري في تصريح ل"وات" خلال اجتماع تقييمي لنسبة تقدم مشروع التنوير العمومي ببلدية سيسب، بأن الهدف الرئيسي من تطبيقة "مدينتي" هو تسهيل النفاذ إلى المعلومة للمواطن وتعزيز القيام بدوره في الابلاغ عن الإشكاليات او الاخلالات في المحيط البلدي، وأوضحت ان التطبيقة التي ستكون مجانية، ستشمل مبدئيا 3 محاور تتعلق بالانارة العمومية والتصرف في النفايات والاتصال، وهي حاليا في مرحلة تكوين البلديين والمواطنين.وبينت في هذا الاطار انه تم الانطلاق في تدريب 30 مواطنا ومواطنة ونشطاء من المجتمع المدني من مختلف العمادات ببلدية سيسب الذريعات، كما سيتم تدريب عدد اخر من شباب الجهة خلال الأسبوع القادم ليقع بعد ذلك إطلاق التطبيقةولفتت الى أن مشروع "مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات " سيتولى مهمة ارساء كل ما يتعلق بهذه المنظومة، في حين تتولى البلدية تعيين مسؤول عن متابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها بشكل سريع، مما سيمكن من سرعة تجاوب البلدية وحل الإشكالات المتعلقة بالتنوير العمومي او رفع الفضلات مع سرعة التدخل .ومن جانبه، افاد رئيس بلدية سيسب الذريعات سالم نصر الله في تصريح ل"وات" بأن تطبيقة "مدينتي " تندرج في إطار المقاربة التشاركية بين بلدية سيسب الذريعات والمواطنين والنهوض بجودة الخدمات البلدية، ويتم تنزيلها عبر الهاتف الذكي للابلاغ عن الاعطاب في شبكة التنوير العمومي او الاشكاليات المتعلقة بعملية رفع النفايات المنزلية والتصرف فيها، ثم تقوم البلدية بتلقي الاشعار عبر المنصة المخصصة وبرمجة التدخل لمعالجة الاشكالوأشار إلى أنه سيتم تجهيز شاحنات رفع الفضلات بمنظومة التموضع العالمي " GPS " لتمكين المواطنين من معرفة توقيت مرورها لاخراج الفضلات المنزلية، مضيفا ان التطبيقة ستكون جاهزة مع موفى السنة الحالية وذلك بعد استكمال المعدات اللوجستية وعملية تكوين المواطنين والمجتمع المدنيوبخصوص مشروع التنوير العمومي الذي يتم حاليا إنجازه بدعم من مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات الممول من قبل الكنفدرالية السويسرية بقيمة 420 ألف دينار، افاد سالم نصر الله بانه يتضمن قرابة 190 وحدة انارة وبانه بلغ مراحل متقدمة تقارب نحو 90 بالمائة من نسبة الإنجاز.يذكر ان بلدية سيسب الذريعات هي من بين 7 بلديات محدثة في ولاية القيروان تجسيدا لمشروع اللامركزية لسنة 2017 وهي تضم قرابة 33 الف ساكن و5 عمادات وتعد منطقة إنتاج فلاحي هامة في ولاية القيروان لكنها تعاني من عدة اشكاليات من بينها المسالك الفلاحية المهترئة و انقطاع الكهرباء و النقل الريفي.تجدر الاشارة الى ان بلدية سيسب الذريعات هي من بين 7 بلديات نموذجية اختارها مشروع "مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات" لإنجاز مشاريع تشاركية في إطار لقاءات مجتمعية حيث تم تحديد العديد من المشاكل وتشخيص الوضع في بلدية سيسب وتم الإجماع بين المواطنين والمواطنات على مشروع توسيع شبكة التنوير بكافة العمادات لتمويله من قبل الكنفدرالية السويسرية