كأس العالم قطر 2022 .. قائد المنتخب الهولندي يرشح الأرجنتين والبرازيل وفرنسا للتتويج بلقب المونديال

رشح فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا، منتخبات الأرجنتين والبرازيل وفرنسا للتتويج بلقب كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق منافساتها بعد غد /الأحد/ وتستمر لغاية 18 ديسمبر المقبل.





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وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "البرازيل دائما حاضرة، ومنتخب الأرجنتين قوي، وفرنسا لديها تشكيلة رائعة".. مضيفا: "لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين ومدربنا صاحب خبرة كبيرة لكن فوق كل شيء لدينا روح الفريق".وحول غياب زميله السابق في ليفربول السنغالي ساديو ماني عن المونديال، قال قائد المنتخب الهولندي: "يؤسفني كثيرا غياب ساديو لأن هذه البطولة العالمية ببساطة تستحق أن يشارك فيها أفضل اللاعبين وساديو واحد منهم.. ساديو لاعب من الطراز العالمي وهو صديقي المقرب وسأفتقده".وكان الاتحاد السنغالي قد أعلن رسميا مساء أمس /الخميس/ غياب ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم قطر 2022، لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن في الجولة الـ14 من البطولة الألمانية في وقت سابق من الشهر الجاري.