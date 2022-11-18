بطولة العالم للتايكواندو في المكسيك - ميدالية برنزية للتونسي فراس القطوسي

توج لاعب التايكواندو التونسي فراس القطوسي بالميدالية البرونزية في وزن 74 كلغ ضمن منافسات بطولة العالم للتايكواندو المقامة بالمكسيك .

وجاءت الميدالية البرونزية التي فاز بها فراس القطوسي بعد 9 سنوات غياب عن بطولات العالم لترفع راية تونس عاليا و تعطي دفعا معنويا هاما لبقية العناصر الوطنية المشاركة في البطولة العالمية حسب جامعة التايكواندو







ويذكر ان بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو الى بطولة العالم شملت كل من محمد خليل الجندوبي وزن - 58 كغ وفراس القطوسي وزن - 74 كغ وياسين البرهومي وزن - 63 كغ وشيماء التومي وزن - 53 كغ وعهود بن عون وزن - 49 كغ .وضم الإطار الفني لمنتخب التايكوتندو كل من سيف الدين الطرابلسي و محمد علي الرويحي الى جانب أخصائي العلاج الطبيعي صبري القفصاوي

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وتراس الوفد بوعلي زياد بوعلي.



ويذكر ان بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو الى بطولة العالم شملت كل من محمد خليل الجندوبي وزن - 58 كغ وفراس القطوسي وزن - 74 كغ وياسين البرهومي وزن - 63 كغ وشيماء التومي وزن - 53 كغ وعهود بن عون وزن - 49 كغ .وضم الإطار الفني لمنتخب التايكوتندو كل من سيف الدين الطرابلسي و محمد علي الرويحي الى جانب أخصائي العلاج الطبيعي صبري القفصاويوتراس الوفد بوعلي زياد بوعلي.