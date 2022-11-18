بطولة العالم للتايكواندو في المكسيك - ميدالية برنزية للتونسي فراس القطوسي


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 14:21 قراءة: 0 د, 37 ث
      
توج لاعب التايكواندو التونسي فراس القطوسي بالميدالية البرونزية في وزن 74 كلغ ضمن منافسات بطولة العالم للتايكواندو المقامة بالمكسيك .
وجاءت الميدالية البرونزية التي فاز بها فراس القطوسي بعد 9 سنوات غياب عن بطولات العالم لترفع راية تونس عاليا و تعطي دفعا معنويا هاما لبقية العناصر الوطنية المشاركة في البطولة العالمية حسب جامعة التايكواندو


ويذكر ان بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو الى بطولة العالم شملت كل من محمد خليل الجندوبي وزن - 58 كغ وفراس القطوسي وزن - 74 كغ وياسين البرهومي وزن - 63 كغ وشيماء التومي وزن - 53 كغ وعهود بن عون وزن - 49 كغ .وضم الإطار الفني لمنتخب التايكوتندو كل من سيف الدين الطرابلسي و محمد علي الرويحي الى جانب أخصائي العلاج الطبيعي صبري القفصاوي
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وتراس الوفد بوعلي زياد بوعلي.

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