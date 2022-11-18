حسان القابسي لاعب المنتخب التونسي مونديال 2022 "الفوز على الدنمارك سيعطي للاعبين في بقية المقابلات "شحنة معنوية جيدة وثقة كبيرة"

عندما تحاول ان تستحضر تجربة حسان القابسي في ملاعب كرة القدم في مختلف المحطات وضمن الفرق التي لعب معها او في المنتخب الوطني تبادرك صورة المهاجم الحركي السريع الذي يبذل جهدا بدنيا بلا حساب طوال المباراة .وقد كان القابسي احد اضلع الجهه اليمني في كل فريق لعب معه سواء في الترجي اوالمنتخب الوطني .





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بدا القابسي يتحسس طريقه الى المنتخب في النصف الثاني من عام 1997 من خلال دورة "كاس ال جي " الودية ثم عزز موقعه في تشكيلة المنتخب تدريجيا ليفجر موهبته في كاس امم افريقيا98 في" واغادوغو" عاصمة بوركينافاسو تحت اشراف هنري كاسبارتشاك . وسجل خلال النهائيات الافريقية هدفا تاريخيا في مرمى منتخب البلد المنظم بوركينافاسو في الوقت القاتل د90 ليعدل النتيجة 1-1 لكن المنتخب التونسي انهزم يومها 7/8 بركلات الترجيح في مسلسل عرف تنفيذ 20 ركلة ( 10 من كل جهة) . وقد شد المهاجم السريع بادائه في تلك البطولة انتباه الصحافة الاجنبية وخصصت له وكالة الانباء الفرنسية بعدها ورقة خاصة (بورتريه).حسان القابسي، البالغ من العمر الان 48 سنة بدأ مسيرته الكروية مع نادي سكك الحديد التونسي " الشيمينو " في سن مبكرة قبل أن ينتقل إلى نادي الترجي الرياضي التونسي في موسم 1992-1993، في عمر 18 سنة تقريبا ضمن عملية انتقال اثارت اشكالا بين الترجي والنجم الساحلي لكن القابسي حسم امره وواصل مسيرته ضمن فريق باب سويقة ولعب معه حتى عام 2001 قبل ان يخوض تجربة احتراف مع نادي جنوى الإيطالي، الى حدود 2003.تميز القابسي بلياقته بدنية عالية وبسرعته مكنته من اختراق خطوط دفاع المنافس بلا عناء .يعتبر القابسي الذي خاض مع المنتخب التونسي نهائيات كاس امم افريقيا 1998 و2000 و2002 وكاس العالم لكرة القدم 2002 من اللاعبين القلائل في تونس الذين توجو بمختلف الألقاب المحلية و العربية و الإفريقية على صعيد الاندية .دخل القابسي مجال التدريب منذ اكثر من 12 سنة وتحول بين عديد الفرق في تونس ضمن الرابطتين الاولى و الثانية وخاض تجارب تدريبية في الخليج .وهو يدرب الان اولمبيك سيدي بوزيد ( الرابطة المحترفة الاولى (ولاستذكار تجربته في نهائيات كاس العالم 2002 باليابان استضافته وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) حيث قال حسان القابسي " أن الاجواء كانت جيدة في مونديال 2002 وكل اللاعبين كانوا أكثر قرب من بعضهم البعض وكان هدف المجموعة اعلاء اسم تونس والصعود للدور الثاني" لكن المنتخب لم يوفق في مهمته واكتفى بنقطة واحدة من تعادله مع بلجيكا مقابل هزيمتين امام روسيا و اليابان 0-2 وخرج من الدور الاول .وشارك حسان القابسي في مباراتي المنتخب التونسي في الدور الاول من المونديال الياباني يوم 5 جوان بمدينة كوبي مع روسيا (0-2) ومع بلجيكا يوم 10 جوان (1-1) لكنه غاب عن المباراة الثالثة.ولفت القابسي الى ان المنتخب في مونديال 2002 كان ينقصه العدد الكافي من العناصر التي تنشط في بطولات اروبية قوية على غرار انقلترا وايطاليا وألمانيا والتي تعرف بطولاتها مستوى عاليا ونسقا رفيعا .واضاف ان وجود اكثر لاعبين في المنتخب التونسي من جمعيات كبيرة في اوروبا التي تعمل في مستوى عال كان يمكن ان يفيد المنتخب مؤكدا على ضرورة ان يستفيد اللاعبون التونسيون من تجارب احتراف في بطولات قوية بما ينعكس على مستوى المنتخب.وفي تعليقه عن المجموعة الرابعة التي تضم المنتخب التونسي، أكد حسان القابسي أن مستوى المنتخبات متقارب معبرا عن أمله في نجاح المنتخب التونسي في مقابلته الاولى مع منتخب الدنمارك لأن النجاح في البداية سيسهل استكمال بقية المقابلات ويعطي اللاعبين "شحنة معنوية جيدة وثقة كبيرة"، ودعا الى التعاطي بحذر في المقابلة مع المنتخب الاسترالي . أما المقابلة مع المنتخب الفرنسي فشبهها بمباراة "دربي" فرنسا/ تونس".وعن أجواء الشارع الرياضي التونسي قبل المونديال الحالي، ذكر حسان القابسي ان الاهتمام منصب على متاهات أخرى على غرارتركيبة قائمة اللاعبين ومن يستحق ومن لا يستحق المشاركة في كاس العالم بقطر دون التركيز على الجوانب الفنية والكروية .واكد القابسي على أنه خلال مونديال 1998 ومونديال 2002 لم تكن هناك تجاذبات وكانت عناصر القائمة التي تكون المنتخب التونسي واضحة ولم تطرح كثيرا من الجدل مؤكدا أن الاختيار الآن بالنسبة للقائمة النهائية قد تم ولابد من الالتفاف حول المنتخب التونسي وتشجيعه داعيا اللاعبين الى عدم التاثر باجواء التعاليق الرياضية في تونس والتركيز الكلي على التربص والتحضير لمقابلات المنتخب الوطني في المونديال.وفيما يتعلق باختيار قائمة المنتخب التونسي لمونديال قطر 2002 أشار المدرب حسان القابسي الى أن المدرب الوطني جلال القادري له قناعاته في اختيار قائمة المشاركين في المنتخب وقد تعرض لضغط كبير ولكن لابد الان من التركيز حاليا على المونديال.وأكد القابسي على انه واثق من أن اللاعبين لن يبخلوا على تقديم افضل ما لديهم في كاس العالم لاعلاء راية تونس في سادس مشاركة للمنتخب التونسي في المونديال .