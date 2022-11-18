الاتفاق على إمضاء اتفاقية توأمة بين مدرسة الفرصة الثانية بمرسيليا ومدارس الفرصة الثانية بكل من القيروان وسوسة

توج وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي مهمة العمل التي أداها إلى مدرسة الفرصة الثانية بمرسيليا الفرنسية، بالاتفاق على إمضاء اتفاقية توأمة بين مدرسة الفرصة الثانية بمرسيليا ومدارس الفرصة الثانية بكل من القيروان وسوسة حتى يتسنى لهم العمل سويا على تقديم افضل تعهد للأطفال المنقطعين عن الدراسة في كل من فرنسا وتونس.





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وتأتي مهمة العمل التي أداها الوزير رفقة وفد متكون من إطارات من الوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،في إطار استعداد الوزارة للانطلاق في تركيز مدرسة الفرصة الثانية بمدينة سوسة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بتمويل قدره أربعة مليون يورو .واستئناسا بالتجربة الفرنسية بمرسيليا لمنظومة مدرسة الفرصة الثانية التي تم تأسيسها منذ أكثر من عشرين سنة ، تولى الوزير و الوفد المرافق له التعرف على أسس تنظيم وحوكمة وتسيير هذه المؤسسة وكيفية تعهدها بالشباب من مختلف الشرائح العمرية.وتم خلال هذه الزيارة التباحث حول آليات تمويل المشاريع التي تتعهد بها المدرسة والشركات التي تعمل على إقامتها مع المؤسسات الاقتصادية التي تتولى توفير التربصات العملية للشباب مقابل تعهد صناديق مخصصة من ميزانية الدولة بتوفير منح مرافقة وتحفيز لمساعدة الأطفال على مجابهة مصاريفهم اليومية خلال فترة الدراسة والتربص بالمؤسسة.كما تم توفير التسهيلات الضرورية التي تساهم بها مدينة مرسيليا في ميزانية المدرسة بما في ذلك توفير المقر والملاعب الرياضية والمطعم.واستعرضت إدارة المدرسة اليات العمل المعتمدة والبرامج المحددة والخصوصية التي تم اعدادها من اجل التعهد الخصوصي بخط الفئة من الأطفال المنقطعين عن الدراسة.