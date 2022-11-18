إصدار طابع بريدي باستعمال تقنية "رمز الاستجابة السريعة" حول القمة 18 للفرنكوفونية


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 14:44 قراءة: 0 د, 39 ث
      
يصدر البريد التونسي، غدا السبت، طابعا بريديا يحمل شعار القمة 18 للفرنكوفونية التي تستضيفها تونس يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لإنشاء وكالة التعاون الثقافي والتقني التي خلفتها المنظمة الدولية للفرنكوفونية.



وتعتبر قمة الفرنكوفونية بجربة حدثا تاريخيا لتونس باعتبارها الدولة العضو المؤسس لهذه المنظمة وأول بلد عربي وشمال إفريقي يحتضن على أرضه هذا اللقاء الهامّ.
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وقد تمّ إدخال تقنية "رمز الاستجابة السريعة" على هذا الطابع البريدي لتقديم معلومات إضافية حول موضوع الإصدار. وتحيل عملية مسح الرمز الى الومضة الترويجية للقمة 18 للفرنكوفونية التي تلخص شعار القمة الفرنكوفونية في جربة "الكلّ
متصل، الكلّ في القمة".
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ويعرض هذا الطابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع اِبتداء من يوم 19 نوفمبر 2022 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الانترنات من خلال النفاذ الى موقع
www.e-stamps.poste.tn

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