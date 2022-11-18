كاس العالم قطر 2022.. المنتخب المغربي يفوز على جورجيا وديا استعدادا للمونديال


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 08:56 قراءة: 0 د, 26 ث
      
فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على منتخب جورجيا بثلاثة أهداف دون رد، امس، في التجربة الودية التي أقيمت بالإمارات، في ختام تحضيرات المنتخب المغربي لبطولة كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق /الأحد/ المقبل.
سجّل أهداف المنتخب المغربي كل من يوسف النصيري في الدقيقة (5)، وحكيم زياش (29)، وسفيان بوفال (72) من ركلة جزاء.


ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة للمونديال رفقة منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا، وسيفتتح مبارياته بلقاء كرواتيا /الأربعاء/ المقبل، قبل أن يلتقي منتخبي بلجيكا وكندا يومي 27 نوفمبر الجاري، والأول من ديسمبر المقبل على الترتيب.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256880



World cup
  j-2

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 18 نوفمبر 2022 | 23 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:50 12:11 07:00 05:30
Babnet
19°
 Babnet25° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1820°-1619°-1319°-1419°-14
  • Avoirs en devises
    21822,9

  • (17 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,34934 DT        1$ =3,20993 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 nov)   838,1 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   