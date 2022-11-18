كاس العالم قطر 2022.. المنتخب المغربي يفوز على جورجيا وديا استعدادا للمونديال

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على منتخب جورجيا بثلاثة أهداف دون رد، امس، في التجربة الودية التي أقيمت بالإمارات، في ختام تحضيرات المنتخب المغربي لبطولة كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق /الأحد/ المقبل.

سجّل أهداف المنتخب المغربي كل من يوسف النصيري في الدقيقة (5)، وحكيم زياش (29)، وسفيان بوفال (72) من ركلة جزاء.







ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة للمونديال رفقة منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا، وسيفتتح مبارياته بلقاء كرواتيا /الأربعاء/ المقبل، قبل أن يلتقي منتخبي بلجيكا وكندا يومي 27 نوفمبر الجاري، والأول من ديسمبر المقبل على الترتيب.



