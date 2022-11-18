الجرندي للأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية: تونس جاهزة لاحتضان قمة الفرنكوفونية 18


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 06:32 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، خلال لقاء جمعه مساء اليوم الخميس بجزيرة جربة، ب"لويز موشيكيوابو"، الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية، "جاهزيّة تونس التامّة لاحتضان القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة والمؤتمر الوزاري الفرنكوفوني والمنتدى الاقتصادي الرابع للفرنكوفونية خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2022، واتخاذها لكافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتوفير أسباب النجاح لهذه القمة ومختلف فعالياتها"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للخارجية، نشرته ليلة الخميس.


من جانبها، عبّرت الأمينة العامة للفرنكوفونيّة، وفق المصدر ذاته، عن "عميق ارتياحها لما عاينته من حسن تنظيم واستعدادات لاحتضان القمة الفرنكوفونية وتظاهراتها الموازية". كما "أشادت بما تمّ تسجيله من تأكيدات مشاركة رفيعة المستوى، من شأنها ضمان تحقيق ما تمّ رسمه من أهداف لهذا الحدث البارز".

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وأعربت موشيكيوابو عن سعادتها للإقبال الواسع الذي شهدته القرية التونسية للفرنكوفونية منذ افتتاحها يوم 13 نوفمبر الجاري، ولنجاحها في جمع عديد الثقافات الفرنكوفونيّة في فضاء موحّد في جزيرة جربة، التي وصفتها ب"ملتقى الأديان ورمز التنوع والتعايش المشترك"، حسب ما نقله بلاغ الخارجية.


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