بلدية تونس: اختتام يومي تفكير حول دعم المنتخبين من أصول تونسية للتنمية المحلية وللمشاريع الاقتصادية النسائية على هامش قمة الفرنكوفونية‎‎

اختتمت عشية الخميس بقصر بلدية تونس، أشغال يومي تفكير حول دور البلديات في الفضاءين المغاربي والناطق بالفرنسية، في دعم الإدماج الاقتصادي للمرأة عبر الشغل وإقامة المشاريع، ودور المنتخبين في البلدان الأوروبية من أصول تونسية، في النهوض بالتنمية المحلية في بلدهم الاصلي.





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ونظمت الندوتان بالتعاون بين بلدية تونس، والجمعية الدولية للبلديات الفرنكوفونية، وشبكة رائدات مغاربيات، وممثلية الاتحاد الأوروبي بتونس، على هامش القمة الفرنكوفونية التي تنقعد بجربة يوم 19 و20 نوفمبر، وحضرهما 130 مشاركا من البلدان المغاربية الخمسة ومن بلدان أخرى، أهمها فرنسا وايطاليا وجزر موريس والكوت ديفوار ومالي وسويسرا والنيجر وبينين، وأكثر من 50 رئيس بلدية وجماعة محلية وممثلو جمعيات وخبراء.وأكدت الندوة حول "دور المنتخبين المحليين من أصول تونسية في أوروبا في دعم التعاون الدولي اللامركزي في تونس"، المنعقدة اليوم الخميس، أهمية اللقاءات بين المنتخبين المحليين لتذليل الصعوبات الحائلة دون تحسين فاعلية التعاون بين البلديات والاستفادة من التجارب الناجحة في وضع استراتيجيات التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية.كما أبرزت أهمية الدبلوماسية التشاركية من جانب المنتخبين من أصول تونسية في أوروبا في إنجاح المشاريع التنموية المحلية ونقل الخبرات والتمويلات وعناصر التجديد والابتكار، باعتبار أن الالتزام السياسي للمنتخبين يفرض التضامن بين البلد الأصلي وبلد الاستقبال، وضمان مؤسسات الفرنكوفونية لهذا التضامن.ونظمت بلدية تونس هذه الندوة من منطلق الاعتقاد بأن "إدماج الجاليات أصبح يوفر فائدة إضافية للتنمية" في بلدها الاصلي.وتم التعرف خلال الندوة على مشروع مشترك مثالي بين منتخبين فرنسيين من الجالية التونسية بمنطقة "أوفارني رون الب" الفرنسية، ومواطنين تونسيين، يتمثل في ضيعة بحرية للإنتاج البيولوجي بمنطقة قرطاج، سيتم تطويره بالتعاون مع بلدية قرطاج، ليكون نموذجا يحتذى للتعاون ويمكن النسج على شاكلته.وأوصت الندوة حول "السياسات المحلية وتنمية المساواة الجندرية في المجال الاقتصادي: التحديات والافاق"، المنعقدة بعد مداخلات وشهادات ونقاش حول تجارب للنساء في ممارسة الحكم المحلي وإقامة المشاريع وعوائقها وصعوباتها والإصلاحات اللازمة لتحقيق توافق عام في البلدان المعنية، بضرورة تمتين العلاقات بين صاحبات الأعمال والمشاريع والسلط المحلية من أجل التوصل إلى وعي يمكن من أخذ حاجيات الجانبين بعين الاعتبار.وأكدت الندوة ضرورة إدماج برامج تمكين المرأة في مجال الأعمال وصاحبات المشاريع ضمن استراتيجيات التنمية المحلية والجهوية والوطنية، وجعل هذه الاستراتيجيات موجهة لإدماج النساء الراغبات في إقامة المشاريع وصاحبات الأعمال في عمليات التنمية المحلية والبلدية، وفي سن التشريعات المتعلقة بتطوير الشغل وإقامة المشاريع محليا.ودعت الندوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير مبادرات المرأة الاقتصادية، ولاسيما تخفيف الأعباء الاسرية على المرأة، وخلق فضاءات للحوار والتشاور والتبادل الواقعي والافتراضي لضمان تبادل مستمر مشجع على إقامة المشاريع النسائية، ودعم فرص التبادل التجاري بين المدن المغاربية، وخاصة للمنتجات النسائية، وتنظيم لقاءات مباشرة بين صاحبات الأعمال المغاربيات.وحثت الندوة النساء على الانخراط أكثر فأكثر في عمل للمجالس البلدية والمحلية للمساهمة في وضع السياسات والبرامج الرامية لتمكين المرأة واستنباط المشاريع ووضع القوانين المحفزة على ذلك وتوفير الوسائل والتمويلات لتشغيل النساء وإقامة المشاريع.وأكدت رئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم في كلمة ختامية، ليومي التفكير، "ثقتها في أن التعاون بين البلديات المشاركة سيتدعم إثر هذا اللقاء الثري، وفي أن الجمعية الدولية للبلديات الفرنكوفونية ستدعم ديناميكية المدن وتدفع التعاون المحلي لتحقيق تنمية منسجمة، بما يعزز الثقة في شبكتها وفي إشعاعها".ويعقد المكتب الإداري للجمعية الدولية للبلديات الفرنكوفونية غدا الجمعة بقصر بلدية تونس دورته ال97 للمصادقة على تقرير دورته السابقة المنعقد في شهر جوان بالكوت ديفوار، وإدخال تعديلات على عضويته، والنظر في المطالب الجديدة للالتحاق بالجمعية، والمصادقة على مشاريعها وبرامجها المستقبلية.وقد استقبلت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مساء الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين القار للجمعية الدولية للمدن الناطقة بالفرنسية، بيار بايي، وذلك بحضور رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، سعاد بن عبد الرحيم.وذكرت مصالح الإعلام برئاسة الحكومة، أن "اللقاء يأتي بمناسبة احتضان تونس لملتقيات فرنكوفونية المدن المخصصة لدعم التعاون بين المنتخبين المحليين التونسيين والمنتخبين المحليين الأوروبيين ذوي الأصول التونسية".ونوٌهت رئيسة الحكومة بنجاح هذه التظاهرة، التي قالت إنها تهدف بالأساس إلى إقامة منصة للتعاون الدولي اللامركزي تساهم في تنشيط الشراكة بهدف إنجاز مشاريع محلية ملموسة بالمدن الداخلية.ناصر