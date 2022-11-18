رئيسة الحكومة تستقبل الأمين القار للجمعية الدولية للمدن الناطقة بالفرنسية


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 06:08 قراءة: 0 د, 26 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مساء يوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين القار للجمعية الدولية للمدن الناطقة بالفرنسية، بيار بايي، وذلك بحضور رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، سعاد بن عبد الرحيم.


وذكرت مصالح الإعلام برئاسة الحكومة، أن "اللقاء يأتي بمناسبة احتضان تونس لملتقيات فرنكوفونية المدن المخصصة لدعم التعاون بين المنتخبين المحليين التونسيين والمنتخبين المحليين الأوروبيين ذوي الأصول التونسية".

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ونوٌهت رئيسة الحكومة بنجاح هذه التظاهرة، التي قالت إنها تهدف بالأساس إلى إقامة منصة للتعاون الدولي اللامركزي تساهم في تنشيط الشراكة بهدف إنجاز مشاريع محلية ملموسة بالمدن الداخلية.



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