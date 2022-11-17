انهاء مهام كل من مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

صدر اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي التونسي الأمر عدد 826 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني، البرني الصالحي





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وتنهى تسمية الصالحي، بصفة مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني ابتداء من 10 أكتوبر 2022.كما صدر الأمر عدد 827 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 والمتعلق بإنهاء مهام مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عبد الباسط الغانمي.وتنهى تسمية الغانمي، بصفة مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ابتداء من 5 أكتوبر 2022.