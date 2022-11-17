بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت 19 والاحد 20 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر على النحو الاتي :







المجموعة الاولى

السبت 19 نوفمبر 2022

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ملعب حمد العواني بالقيروان

شبيبة القيروان-مستقبل قابس حمزة جياد

ملعب بنبلة

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نادي بنبلة-مستقبل المحمدية بلال بوزيد

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية-اولمبيك مدنين نبيل حمادي

ملعب قربة

النادي القربي-مستقبل المرسى اسامة بن اسحاق

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل-جمعية جربة علي الورهاني

ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي-امل الرقبة بتطاوين محمد فني



المجموعة الثانية

الاحد 20 نوفمبر 2022

ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي-شبيبة العمران وائل مصباحي

ملعب خواجة المهدية

مكارم المهدية-هلال مساكن نضال اللطيف

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس-نادي حمام الانف رائد جويرو





المجموعة الاولىالسبت 19 نوفمبر 2022ملعب حمد العواني بالقيروانشبيبة القيروان-مستقبل قابس حمزة جيادملعب بنبلةنادي بنبلة-مستقبل المحمدية بلال بوزيدملعب جندوبةجندوبة الرياضية-اولمبيك مدنين نبيل حماديملعب قربةالنادي القربي-مستقبل المرسى اسامة بن اسحاقملعب وادي الليلمستقبل وادي الليل-جمعية جربة علي الورهانيملعب رادس البلديالنجم الرادسي-امل الرقبة بتطاوين محمد فنيملعب 2 مارس بصفاقسالملعب الصفاقسي-شبيبة العمران وائل مصباحيملعب خواجة المهديةمكارم المهدية-هلال مساكن نضال اللطيفملعب بن عروسسبورتينغ بن عروس-نادي حمام الانف رائد جويرو