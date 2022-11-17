بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت 19 والاحد 20 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر على النحو الاتي :
المجموعة الاولى
السبت 19 نوفمبر 2022
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ملعب حمد العواني بالقيروان
شبيبة القيروان-مستقبل قابس حمزة جياد
ملعب بنبلة
نادي بنبلة-مستقبل المحمدية بلال بوزيد
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية-اولمبيك مدنين نبيل حمادي
ملعب قربة
النادي القربي-مستقبل المرسى اسامة بن اسحاق
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل-جمعية جربة علي الورهاني
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي-امل الرقبة بتطاوين محمد فني
المجموعة الثانية
الاحد 20 نوفمبر 2022
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي-شبيبة العمران وائل مصباحي
ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية-هلال مساكن نضال اللطيف
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس-نادي حمام الانف رائد جويرو
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