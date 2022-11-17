سباق عدو ومسابقة في الاملاء ودورة في الكرة الحديدية بمناسبة قمة الفرنكفونية بجربة

تحت عنوان الحركة الاولمبية التونسية تحتفي بالفرنكوفونية ستنتظم في اطار الانشطة الموازية للقمة الفرنكوفونية بجربة تظاهرة رياضية بالشراكة بين اللجنة الوطنية للفرنكوفونية وجمعية قرطاج وجمعية التنمية والكرة الحديدية بمليتة تم الاعلان عن فقراتها مساء يوم امس خلال ندوة صحفية حضرها ممثلون عن اللجنة الوطنية الاولمبية والجمعيات المنظمة الى جانب حفيدة " الاب الروحي" للفكر الاولمبي بيار دو كوبرتان.





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وستشمل التظاهرة ثلاث فقرات توزعت بعدد المعتمديات حتى تشع التظاهرة على كامل الجزيرة ومنها خطوات الفرنكوفونية يوم الجمعة بعدو من امام القرية الفرنكوفونية . وقد وضعت على ذمة المشاركين في السباق حافلات لنقلهم من المعتمديات لضمان اكبر عدد من المتسابقين وفق عز الدين بن يعقوب رئيس جمعية قرطاج.وستنظم يوم السبت مسابقة في الاملاء باحدى المؤسسات التربوية بجربة اجيم ستعتمد على نصوص الكاتب "غوزتاف روبار" الذي عشق جربة وكتب عنها روائع الى جانب نصوص لبيير دي كوبرتان مؤسس الالعاب الاولمبية فيما ستنتظم يوم الاحد بمعتمدية جربة حومة السوق دورة في الكرة الحديدية "الفرنكوفونية تجري"ستجمع فرقا لتونسيين واجانب في حركة رمزية بان الفركوفونية تجمع حسب بن يعقوب.واعتربت ديان دو نافاسيل دو كوبيرتان التي تزور لاول مرة جزيرة جربة انه مهم ان تحتضن جربة هذه القمة الفرنكوفونية وان تجمع حول هذه اللغة الجميلة والثمينة واللغة الاولمبية والتي لا تزال معتمدة لدى عدة بلدان.وقالت ان الرياضة مهمة لاستكشاف قيم الحياة من احترام وتميز وصداقة وغيرها من القيم التي تمكن من التعايش وقبول الاخرداعية الى اهمية التواصل والتقارب ونسج العلاقات والانفتاح على الثقافات.