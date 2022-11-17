جربة على وقع الفرنكوفونية حركة لا تهدأ ومتعة الفرجة في كل مكان

لم تهدأ الحركة بجزيرة جربة هذه الأيام ولم يتوقف النشاط الذي تكثف في كل أركان هذه الجزيرة الحالمة حتى أصبح للحياة نفس جديد ورونق جميل اكد مدى تغير المشهد داخل الجزيرة بااحتضانها قمة الفرنكوفونية التي لم تؤثر فقط على المشهد المادي وتحسن البنية التحتية بكل جوانبها طرقات وارصفة وتنوير وتجميل بل أثرت أيضا على نسق الحياة الذي اصبح مفعما حركة وحيوية.





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تكثفت الانشطة على عدة واجهات حتى اصبح المواطن غير قادر على ضبط رزنامة تحركه بما يستطيع ان يوفق بين العمل او الدراسة وان لا يفوت على نفسه فرصة الاستمتاع بما وفرته القمة الفرنكوفونية من برامج ومحطات متنوعة مهمة للاستكشاف والمتابعة.وسط مدينة حومة السوق حراك ثقافي كبير ادخلته برمجة استثنائية لليالي اوليس اختتمت الليلة بعرض الفنان التونسي حسان الدوس الذي واكبه جمهور كبير تجاوز عدديا جمهور بقية سهرات الليالي الماضية لهذه التظاهرة .غنى حسان على كل الواجهات بكل الالوان وحتى اللغات بدءا بالايطالية والفرنسية في موسيقى كلاسيكية تفاعل الجمهور مع هدوئها ولم يضجر بل تابع وارتفع نسق تجاوبه بارتفاع وتيرة الحركة الموسيقية التي انتهجها حسان باغاني طاير وقطوسة الرماد وتبعني التي بها بلغت درجة الصخب والانتشاء لهذا الجمهور الذي رقص وغنى وصفق وتحرك بكل ما اوتي من جهد ونفس.لم يتعب هذا الجمهور الذي في الليلة الماضية ايضا ظهر بنفس الحضور فقضى طيلة أكثر من ساعتين من عرض لمة المحفل لابن الجزيرة غسان المرهاق وهو يرقص ويردد الاغاني التي بطبيعته يجيدها فهي من تراث جزيرته التي لا تزال تردد في الافراح وخاصة مناسبات الزواج حيث يحضر المحفل بامتياز.عرضت لمة المحفل لوحات فنية رائعة وممتعة لفنانين من الجزيرة عرفوا بجودة ادائهم للغناء الجربي الاصيل رجالا ونساء وامتزجت معها متعة الفرجة باللباس التقليدي الجربي الذي يلبس منه في الاعراس أو في الحياة اليومية التي حاول هذا العرض ان يبرز نماذج منها وفوق كل ذلك احسن المرهاق ملامسة جوانب من عادات وتقاليد الجزيرة ومنها المتعلق بحفل الزواج كالبربورة وغيرها من الممارسات او الطقوس المغرقة في المحلية حتى ان مجرد الحديث عنها يكاد لا يفهمه غير اهل هذه الجزيرة.اما داخل القرية التونسية للفرنكوفونية بمعتمدية جربة ميدون فالاقبال كبير جدا والاف المواطنين يوميا يزورونها منهم من ياتي لاول مرة واخرون اصبحوا من روادها الاوفياء معللين ذلك بانها فرصة قد لا تتكرر.ياتون جماعات وسرعان ما يصبحون فرادى فلكل وجهته الخاصة منهم من يختار اكتشاف كل ركن فيها كل جناح مهما كان محتواه غثا او سمينا ومنهم من اهتمامه رقمي ينتقي في تجواله بين ثنايا القرية باكتشف جربة الجناح الذي يوفر تقنية العرض الثلاثية الابعاد ومحاكاة صور جامدة سريعا ما تصبح مفعمة حركة وصوتا.اما البعض الاخر فلا يستويه الا الفن ليتابع هذه الليلة جمهور كبير ابنة الجزيرة سامية ارسومان في عرض فني كوميدي تعالت فيه الضحكات وحتى القهقهات.يسير النسق داخل القرية التونسية للفرنكوفونية وهي في يومها الرابع نحو الارتفاع في حجم انشطتها عددا ونوعا وفق زوار اصبحت تمثل لهم فقرة رئيسية في جدول اعمال حياتهم اليومية حيث تحسنت بالنسبة لهم وتنوعت اشكال الفرجة بها والفائدة ايضا ليشير البعض الى اعجابه بشكلاطة الكوت دي فوار واخرون بحصص تذوق الاكلة الجربية فيما اعتبر البعض الآخر ان الندوات مفيدة مثل طرح مسائل الفرنكوفونية النسوية او الصحة الرقمية وغيرها ولكل ذوقه الخاص وتقييمه للاشياء.