إنفانتينو المرشح الوحيد لرئاسة الفيفا لولاية ثالثة


Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 - 22:28 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس أن رئيسه السويسري جياني إنفانتينو سيكون المرشح الوحيد لولاية ثالثة توالياً.
وذكر الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي أنه لم يتم تقديم أي ترشيح آخر من قبل الاتحادات الأعضاء في الفيفا قبل المؤتمر الانتخابي المقرر في العاصمة الرواندية في 16 مارس 2023.

وكان إنفانتينو انتُخب رئيساً للاتحاد الدولي في فيفري 2016 قبل أن تتم إعادة انتخابه بالتزكية في 2019 وذلك لولاية جديدة حتى 2023.


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