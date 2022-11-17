سلامة معلوماتية : دليل تقني جديد حول سلامة أنظمة وشبكات التحكم الصناعية

أصدرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مؤخرا، دليلا تقنيا جديدا حول سلامة أنظمة وشبكات التحكم الصناعية بإعتبار إرتباطها بشبكات الإتصالات وبهدف حمايتها من الهجمات السيبرنية. ، فقد وتضمّن الدليل في جزئه الأول عرضا للتهديدات والمخاطر التي تتعرض لها أنظمة التحكم الصناعية، ومنها الثغرات الأكثر رواجا التي مثلت خطورة على هذه الأنظمة.







وقد تمّ التطرق في الجزء الثاني من الدليل إلى أفضل الممارسات لحماية أنظمة التحكم الصناعية وذلك على غرار، ضرورة الحرص المستمر على القيام بتحليل للمخاطر والثغرات، وتأمين دورات تكوينية وتحسيسية حول السلامة المعلوماتية لموظفي أنظمة التحكم الصناعية، إضافة إلى ضرورة الحرص على تأمين اليقظة والصيانة وتجزئة الشبكة، ووضع وتنفيذ مختلف الإجراءات التي من شأنها الرفع من مستوى سلامة هذه الأنظمة

وتضع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية دليل حماية أنظمة التحكم الصناعية على ذمة جميع المؤسسات الوطنية، وذلك عبر صفحتها الرسمية

..



.







.. ...





وقد تمّ التطرق في الجزء الثاني من الدليل إلى أفضل الممارسات لحماية أنظمة التحكم الصناعية وذلك على غرار، ضرورة الحرص المستمر على القيام بتحليل للمخاطر والثغرات، وتأمين دورات تكوينية وتحسيسية حول السلامة المعلوماتية لموظفي أنظمة التحكم الصناعية، إضافة إلى ضرورة الحرص على تأمين اليقظة والصيانة وتجزئة الشبكة، ووضع وتنفيذ مختلف الإجراءات التي من شأنها الرفع من مستوى سلامة هذه الأنظمةوتضع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية دليل حماية أنظمة التحكم الصناعية على ذمة جميع المؤسسات الوطنية، وذلك عبر صفحتها الرسمية