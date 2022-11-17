اتفاق بين نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام مع وزير الشؤون الاجتماعية حول ملف الإعلام

وقع ممثلا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام ، مع وزير الشّؤون الاجتماعية، مساء اليوم الخميس، على اتفاق ، حول ملف قطاع الاعلام.

وكان صحفيون وعاملون بمؤسسات شمس اف ام ودار الصباح وسنيب لابراس وكاكتوس، طالبوا في اعتصام نفذوه بساحة الحكومة بالقصبة ،بالإسراع في إيجاد حلول تنقذ هذه المؤسسات من الغلق، محتجين على صمت الحكومة وعدم اهتمامها بقطاع الإعلام الذي يواجه عدة صعوبات.





وينص الاتفاق على الانطلاق يوم 25 نوفمبر الجاري في عقد جلسات متتالية حول هذه المؤسسات ،وإيجاد الحلول وبرامج إنقاذ عاجلة من أجل ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل بها.

كما سيتم تخصيص جلسات خاصة ببقية ملفات قطاع الإعلام بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية.

..



.

واتفقت هذه الأطراف التي اجتمعت بمقر الوزارة كذلك، على تأجيل التسوية القضائية لاذاعة شمس اف ام ودار الصباح، وعقد مجلس وزاري مضيق بداية الأسبوع القادم يخصص لوضع مؤسسة سنيب لابراس، والانطلاق في صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة مؤسسة كاكتوس برود.





.. ...





وينص الاتفاق على الانطلاق يوم 25 نوفمبر الجاري في عقد جلسات متتالية حول هذه المؤسسات ،وإيجاد الحلول وبرامج إنقاذ عاجلة من أجل ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل بها.كما سيتم تخصيص جلسات خاصة ببقية ملفات قطاع الإعلام بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية.واتفقت هذه الأطراف التي اجتمعت بمقر الوزارة كذلك، على تأجيل التسوية القضائية لاذاعة شمس اف ام ودار الصباح، وعقد مجلس وزاري مضيق بداية الأسبوع القادم يخصص لوضع مؤسسة سنيب لابراس، والانطلاق في صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة مؤسسة كاكتوس برود.