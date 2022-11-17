القطاع الثقافي يتضمن فرصا كبيرة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص والحوافز المالية والجبائية والادارية كبيرة(المندوب الجهوى للشؤون الثقافية بباجة)


Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 - 22:39 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أكد وليد المسعودى المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بباجة أن القطاع الثقافي بالجهة يتضمن فرصا كبيرة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة منه الاستثمار في العدد الكبير من المعالم و المواقع الاثرية بباجة وبالشمال الغربي ككل والعمل على احيائها وضمان مردوديتها في اطار لزمات او شركات اضافة الى الاستثمار في الموارد الطبيعة من خلال اقامة مشاريع ثقافية بيئية واقامات فنية.
وبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة الندوة الاقليمية الثانية حول تحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي التى احتضنها اليوم الخميس المركب الثقافي بباجة بمشاركة ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين، أنه يوجد حاليا بباجة عدد قليل جدا من المشاريع الثقافية الخاصة وان ندوة اليوم تهدف الى التعريف بالفرص والحوافز الادارية والمالية والجبائية لاعادة تنشيط مشاريع ثقافية توقفت أو بعث مشاريع جديدة، مبرزا اهمية الاشتغال على واقع الاستثمار بباجة حتى يكون افضل. وأضاف أنه تمت دعوة عدد هام من الشباب وخاصة منهم حاملي الشهائد العليا لتحفيزهم على الاستثمار وتوفير فرص تشغيل جديدة.

وقالت هاجر الزحزاح المكلفة بمأمورية بوزارة الشؤون الثقافية أن الوزارة منكبة منذ اشهر على اعداد برنامج للاصلاحات يعتمد على الذكاء البشري وتشجيع مناخ الاعمال ببعث مشاريع ثقافية واسناد حوافز مالية مبرزة اهمية تعزيز الوعي بالاستثمار في الثقافة اول صرح للتغيير حسب تعبيرها.
وركز نور الدين القيزاني مدير بوكالة النهوض بالصناعة على التعريف بالاطار التشريعي والامتيازات والمنح للنهوض بالاستثمار الثقافي باعتباره ذا اولوية وخاصة منها المتضمنة بالامر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 مؤكدا ان الانتفاع بالامتيازات يشترط ايداع تصريح لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي.
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وتضمنت الندوة مداخلات حول تحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي والحوافز المالية والجبائية للاستثمار في القطاع الثقافي في اطار قانون الاستثمار وحول التشريع الجبائي بوزارة المالية والحوافز الخصوصية للاستثمار في القطاع الثقافي.

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