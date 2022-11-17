مونديال 2022 : ديلان برون مؤهل للمشاركة في مباراة الدانمارك

اكدت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس ان المدافع ديلان برون مؤهل للعب في كل المقابلات الرسمية بما فيها المباراة امام الدنمارك المقررة يوم الثلاثاء القادم في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لكاس العالم التي تحتضنها قطر من 20 نوفمبر الجاري الى 18 ديسمبر القادم.







واوضحت الجامعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك انها تلقت تاكيدا كتابيا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بان ديلان برون مؤهل للعب في كل المقابلات الرسمية من ذلك المباراة امام الدنمارك باعتبار ان العقوبة التي تحصل عليها من لجنة التأديب للفيفا إثر إقصائه خلال المقابلة الدولية الودية ضد منتخب البرازيل تتمثل في حرمانه من خوض مقابلتين وديتين مع المنتخب التونسي مشيرة الى أن العقوبة لا تشمل بالتالي المباريات الرسمية.

يذكر ان المنتخب التونسي يفتتح مشاركته في المونديال بمواجهة الدانمارك يوم 22 نوفمبر على ان يلتقي في الجولة الثانية استراليا يوم 26 نوفمبر في حين ستكون المقابلة الثالثة والاخيرة ضمن الدور الاول امام فرنسا يوم 30 من الشهر ذاته.



