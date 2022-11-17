اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديتي سليانة الشمالية والجنوبية يوم 19 نوفمبر 2022

ستشهد معتمديتا سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 19 نوفمبر 2022 ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة السادسة مساء من نفس اليوم بعد إرجاع التيار الكهربائي.









ويعود هذا الخلل وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى أشغال الصيانة التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم السبت 19نوفمبر 2022 على شبكتها الكهربائية بسليانة مما سينجر عنه انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت المائية التابعة للشركة

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ويعود هذا الخلل وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى أشغال الصيانة التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم السبت 19نوفمبر 2022 على شبكتها الكهربائية بسليانة مما سينجر عنه انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت المائية التابعة للشركة