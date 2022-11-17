ثلاثون بالمائة من التونسيين الذين تجاوزت اعمارهم ال40 سنة لا يدركون انهم مصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم

قالت الأمينة العامة للجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين سناء والي، إن 30 بالمائة من التونسيين الذين تجاوزت اعمارهم 40 سنة لا يدركون انهم مصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم.





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واوضحت اليوم الخميس بالعاصمة في تصريح لـ"وات"، على هامش افتتاح اشغال المؤتمر الوطني ال42 للجمعية، ان 50 بالمائة من هذه الشريحة العمرية لا يقومون بمراقبة قيس ضغط الدم، داعية إياهم إلى مزيد اليقظة والاحتياط والتوجه لمراقبة وقيس ضعط الدم على الاقل مرة واحدة في السنة.وأوصت بضرورة اتباع نظام غذائي سليم والتقليص من استعمال الملح والسكر وممارسة الرياضة يوميا على الاقل باتباع رياضة المشي والابتعاد كليا على التدخين. وحثت مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكرى ومرضى القلب الى المراقبة المستمرة واتباع نصائح الطبيب المباشر.من جهتها قالت رئيسة الجمعية ليليا زخامة ان الهدف من اشغال هذا المؤتمر الوطني ال42 للجمعية التونسية لامراض القلب وجراحة القلب والشرايين الذي يتزامن مع الاحتفال بخمسينية الجمعية هو تبادل الخبرات بين مختلف الاطباء المشاركين القادمين من اوروبا امريكا وافريقيا والوقوف على ابرز المستجدات في المجال التي من شانها ان تساعد على تطور طب القلب وجراحة القلب والشرايين في العالم وفي تونس.واضافت ان هذا المؤتمر الذي يتواصل على مدى ثلاثة ايام سيركز عمله في يومه الاخير حول اهم الحلول المستقبلية لتطوير المهنة واهم العلاجات الجديدة التي يمكن اعتمادها خصوصا وان مرض القلب يمثل السبب الاول في الوفيات في تونس وفي العالم، مؤكدة انه في ارتفاع مستمر منذ سنوات عديدة.