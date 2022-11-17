وزير الشباب والرياضة: " تجاوزنا الخلافات مع جامعة كرة القدم .. والاولوية اليوم لتشجيع المنتخب الوطني في كأس العالم"

قال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش اليوم في تصريح لوكالة توسن افريقيا للانباء /وات/ بخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم بقطر "غدا ساسافر الى قطر وسأكون المشجع الاول للمنتخب الوطني" .

وتابع بخصوص الخلافات مع الجامعة التونسية لكرة القدم " لقد تجاوزنا الخلافات والاولوية اليوم لتشجيع المنتخب الوطني".



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واشار دقيش على هامش افتتاحه لاعمال الملتقى الشبابي الفرنكفوني حول " اعلام القرب ومساهمته في التنمية والتضامن من خلال تجارب اذاعات وتلفزات ال"واب" الى انه سيتحول الى قطر لحضور المقابلة الافتتاحية وخاصة لحضور مباراة المنتخب الوطني مع الدانمارك التي ستشكل الامتحان الاول للمنتخب الوطني.واضاف "بعيدا عن كل ما يقال انا كلي ثقة في قدرة عناصر المنتخب الوطني على كسب التحدي وفي انهم سيقدمون وجها مشرفا لكرة القدم التونسية مؤكدا على انه " لا أحد يشك في القيمة الفنية للمنتخب الوطني ومعتبرا ان المقابلة الاولى تعتبر اختبارا اول هاما وستتبع مقابلتا استراليا وفرنسا".وتحدث الوزير في ذات السياق عن اهمية حضور الجماهير التونسية لمقابلات المنتخب الوطني قائلا " سنلعب في قطر بحضور اللاعب" رقم 12" مشيرا الى ان قرابة 10 الاف مشجع سيتحلون لمساندة المنتخب الوطني بالاضافة الى نحو 30 الف مشجع تونسي يقيمون في قطر وهو ما يؤكد عشق الجماهير التونسية للمنتخب الوطني لكرة القدم ومساندته اللامشروطة للمنتخب ليحقق افضل النتائج".ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم الذي يشارك للمرة السادسة في نهائيات كاس العالم سيفتتح مشاركته في مونديال قطر 2022 يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري بملاقاة الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة ثم يتبارى يوم 26 نوفمبر مع استراليا قبل ان يلاقي منتخب فرنسا في الجولة الاخيرة من الدور الاول للمونديال يوم 30 من نفس الشهر