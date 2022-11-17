مونديال 2022: الحارس بن سعيد يتغيب عن مباراة الدانمارك

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الاصابة التي تعرض لها حارس المنتخب التونسي البشير بن سعيد تستوجب راحة باسبوع على اقل تقدير وبالتالي سيتغيب عن مباراة الدانمارك المقررة يوم الثلاثاء القادم في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة من كاس العالم الذي تحتضنه قطر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022.







واضافت الجامعة "ان الإطار الطبي قرر بالتنسيق مع مدرب المنتخب الوطني إعادة فحص اصابة الحارس بن سعيد بالرنين المغنطيسي يوم 20 نوفمبر الجاري لتقييم مدى تطور وتحسن الاصابة لكي يتخذ الاطار الفني القرار الذي يراه مناسبا باعتبار أن آخر أجل قانوني لتغيير لاعب مصاب هو اليوم الذي يسبق مباشرة مقابلة المنتخب التونسي مع الدانمارك التي سوف تجرى يوم 22 نوفمبر الجاري والتي لا يستطيع البشير بن سعيد المشاركة فيها في كل الأحوال بسبب هذه الإصابة .

ويذكر ان حارس الاتحاد المنستيري البشير بن سعيد هو الحارس الثاني للمنتخب بعد ان اعلن جلال القادري مدرب المنتخب الوطني التعويل على ايمن دحمان كحارس اول في المونديال .



