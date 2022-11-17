قابس : الموافقة على إحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالمنطقة البعلية الوداك – أبو الوفاء بالحامة الغربية


Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 - 17:49 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وافقت اللجنة الجهوية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية بقابس، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، باشراف والي قابس، مصباح كردمين، على إحداث دائرة تدخل عقاري بالمنطقة البعلية الوداك - أبو الوفاء من معتمدية الحامة الغربية وستشرع الوكالة العقارية الفلاحية بقابس في القيام بالأعمال اللازمة لهذا الإحداث
وتبلغ المساحة الجملية للمنطقة التي ستشملها أعمال التهيئة العقارية 2100 هكتار موزعة بين 351 قطعة يقع استغلالها من قبل 1235 فلاحا.

ويأتي هذا التدخل العقاري الفلاحي استجابة لرغبة الفلاحين الذي يأملون في تصفية أوضاعهم العقارية، وفي تمكينهم من شهائد ملكية فردية تساعدهم على الحصول على قروض بنكية، وعلى استغلال أراضيهم التي تتميز بخصوبة عالية على أحسن وجه.
هذا وستسعى الوكالة العقارية الفلاحية بقابس، بعد انجاز مشروع التهيئة العقارية لهذه المنطقة الفلاحية البعلية واشهاره والمصادقة عليه، الى تسجيل الأراضي في نطاق المسح الاجباري.

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