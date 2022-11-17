تفعيل التنسيقية المشتركة لهياكل الاعلام للدفاع عن القطاع

قررت جامعة مديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام ، تفعيل التنسيقية المشتركة الجامعة بين الهياكل المهنية.

وقالت الجامعة ،في بيان أصدرته اليوم الخميس ،إن القرار جاء اثر اجتماع ضم ممثلي هذه الهياكل امس بمقرها بالعاصمة .



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ونظر المجتمعون في جملة الأوضاع الخطيرة السائدة في القطاع والتي تهدد المؤسسات بالتوقف عن العمل وإحالة الصحفيين وبقية العاملين على بطالة أكيدة.كما اطلعوا على آخر التطورات الحاصلة في عدد كبير من المؤسسات وأبرزوا، كل من جهته، الصمت المريب الذي تتعامل به السلطات الرسمية مع الوضع في القطاع.كما تطرقوا، وفق البيان ، إلى مماطلة السلطات المستمرة إزاء الاستجابة للمطالب المشروعة التي قدمتها لها الهياكل المعنية، فضلا عن الاعتداءت المتواترة على حرية التعبير والاعلام وعلى الصحفيين.وأكدوا أنه نظرا لخطورة الوضع، والتهديد الجدي بتصفية القطاع، مؤسسات وأفراد، قرروا تفعيل التنسيقية ،ودعوتها الى الانطلاق في بحث سبل الدفاع عن القطاع بمختلف مكوناته من خلال اجتماع مفتوح يتم خلاله رسم أوجه التحرك اللازم، محليا ودوليا.