مروان العباسي: احتياطي تونس من العملة الصعبة بلغ 100 يوم توريد وهو "مستوى معقول جدا" مقارنة بالظرف الاقتصادي الوطني والعالمي

اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن احتياطي تونس من العملة الصعبة قد بلغ 100 يوم توريد وهو "مستوى معقول جدا" مقارنة بالظرفية الاقتصادية التي تمر بها تونس والعالم ككل، وارتفاع أسعار النفط والسلع الموردة من الخارج





..



.

وأكد العباسي، في تصريح صحفي، الخميس،على هامش ندوة حول "التجديد والدفع الالكتروني رافعتان حقيقيتان للاندماج المالي في تونس"، ان المرحلة الحرجة لهذا الاحتياطي تبدا مع بلوغ اقل من 90 يوم توريد، متوقعا ان يتحسن مستوى الاحتياطي ليتخطى عتبة 100 يوم توريد مع موفى سنة 2022 بما يسمح "بمواجهة التجارة الخارجية بكل اطمئنان"واشار الى ان رصيد تونس سيتعزز من العملة الصعبة اثر حصولها على اول قسط من صندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر 2022، في اطار الاتفاق المبدئي المبرم مؤخرا بين الطرفين على مستوى الخبراء في واشنطن للحصول على 9ر1 مليار دولار على امتداد 4 سنوات، يليه صرف عدد آخر من القروض الخارجية