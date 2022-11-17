كأس العالم قطر 2022: نجوم تغيب عن المونديال بسبب الاصابة او لفشل منتحبات بلدانها في التاهل

تعد نهائيات كأس العالم منصة يزينها ابرز نجوم كرة القدم العالمية . ويضفي مشاهير اللاعبين على البطولة مزيدا من الامتاع والفرجة لكن غياب بعضهم عن عرس كرة القدم العالمية يترك الحسرة لدى منتخبات بلدانهم وكذلك لدى احباء كرة القدم العالمية .





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وفي مونديال قطر 2022 ستفقد جماهير كرة القدم عددا من اللاعبين النجوم سواء بسبب عدم تأهل منتخبات بلدانهم إلى نهائيات البطولة العالمية اوبداعي الإصابات .وكان مهاجم منتخب فرنسا كريستوفر نكونكو نجم فريق لايبزيج الالماني اخر الملتحقين بقائمة المتغيبين عن مونديال قطر 2022 بسبب اصابة في الركبة اليسرى تعرض اليها منذ يومين خلال التدريب .وأفادت الجامعة الفرنسية لكرة القدم ان لاعب "رازن بال شبورت لايبزيج" "(نكونكو) خضع لفحص لأشعة مساء الثلاثاء وتبين تعرضه لإلتواء في الركبة" . وذلك بعد إصابة زميله نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا الذي سيكون غائبا بدوره عن منتخب بلاده في المونديال بسبب الإصابة الذي انضم بدوره إلى مواطنيه نجولو كانتي وأبوبكر كمارا والمدافع بريسنل كيمبمبيومن جهته سيكون منتخب انقلترا محروما من خدمات ريس جيمس لاعب تشيلسي . كما يغيب عن المونديال البرتغاليان ديوجو جوتا ومواطنه بيدرو نيتوبداعي الاصابة.وانضم البرازيلي أرتور ميلو لاعب ليفربول في اكتوبر الماضي إلى قائمة الغائبين عن كأس العالم قطر 2022وسيغيب ايضا عن المونديال بسبب الاصابة المهاجم المكسيكي جيسوس كورونا لاعب فريق إشبيلية الاسباني الذي تعرض لاصابة في شهر اوت الماضي ولم يتوفق في تجاوزها قبيل المونديالومن جهة اخرى يغيب عن مونديال قطر 2022 لاعبون لم تتوفق منتخبات بلدانهم في التاهل الى نهائيات كاس العالم على غرار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) الذي كان يأمل في سن 40 عاما أن يتأهل منتخب بلاده إلى المونديال القطري لينهي مسيرته الكروية الدولية بمشاركة عالمية.وبدوره سيكون نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينغ هالاند ضمن لائحة ابرز الغائبين عن عرس كرة القدم العالمية بعد فشل منتخب بلاده النرويج في التاهل للمونديال .وبسبب غياب منتخب بلاده فان النمساوي ديفيد ألابا (ريال مدريد) سيكون بعيدا عن ملاعب قطرفي المونديال .وسيفتقد جمهور المونديال ايضا لاعبي منتخب ايطاليا على غرار جورج لويس فريلو فيلهو المعروف ب"جورجينيو" (تشلسي الانقليزي ) والحارس جيان لويغي دوناروما وماركو فيراتي ( باريس سان جرمان).ولن يحضر منتخب الشيلي الى نهائيات كأس العالم وسيغيب معه حارسه كلاوديو برافو (حارس مرمى بيتيس الإسباني) وأرتورو فيدال متوسط ميدان نادي فلامنغو البرازيلي والمهاجم الكسيس سانشيز (إنتر ميلان) .وعلى الصعيد الافريقي و العربي سيكون عدد من نجوم المنتخبات الافريقية و العربية خارج اضواء المونديال حيث يغيب عن كاس االعالم 2022 نجم ليفربول الانقليزي اللاعب المصري محمد صلاح اضافة الى الجزائري رياض محرز ( مانشستر سيتي ) الانجليزي.ويعد المصري محمد صلاح من ابرز النجوم الغائبين عن كأس العالم بعد خروج منتخب بلاده في التصفيات الفاصلة امام منتخب السنغال ، بطل أفريقيا . وكان صلاح شارك في كأس العالم بروسيا 2018.أما الجزائري رياض محرز، فبعد أن خرج منتخب الجزائر من التصفيات امام الكاميرون في الدور الأخير من التصفيات، لن يتمكن من الدفاع عن ألوان منتخب الجزائر الذي يعتبر من اقوى المنتخبات العربية و الافريقية التي سجلت حضورا مشرفا في المونديال .ولن يشارك في المونديال ايضا نجوم منتخب كوتديفوار على غرار فرانك كيسيه (برشلونة الاسباني) وسيباستيان هالير (بوروسيا دورتموند الالماني) وويلفريد زاها (كريستال بالاس) اضافة الى الغيني نابي كيتا (ليفربول الانقليزي ).ولن يحضر لنفس السبب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي بسبب غياب منتخب نيجيريا، الذي خسر بطاقة العبور لحساب منتخب غانا .وكاد السنغالي ساديو ماني (بايرن مونيخ الالماني ) ان يغيب عن المونديال لكن مدرب منتخب السنغال اليو سيسي اصر على ادراجه في قائمة ال26 على ان يواصل العلاج مع امل اشراكه في المباراة الاخيرة للدور الاول على الاقلوتأمل جماهيركرة القدم في العالم ألا تخسر مشاهدة مزيدا من النجوم بسبب الإصابات قبل اسام قليلة من انطلاق المونديال بسبب الاصابة