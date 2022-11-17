وزير الداخلية: جزيرة جربة على جاهزية امنية في اعلى مستوياتها


Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 - 12:32 قراءة: 1 د, 1 ث
      
قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين لدى زيارة متابعة اليوم الخميس اخر الاستعدادات الامنية للقمة الفرنكوفونية التي تحتضنها جزيرة جربة ان التحضيرات متميزة والجاهزية في اعلى مستوياتها .
واشار الى الجهود المبذولة للتنسيق بين كل الاطراف من مؤسسة امنية وعسكرية واعلامية ومجتمع مدني لانجاح القمة الفرنكوفونية مبرزا الحرص خلال اشغال هذه القمة على تنظيم حركة السير ومعالجة الاختناقات المرورية خصوصا مع تزايد عدد الزائرين للجزيرة .

واكد ان جزيرة جربة لن تغلق وستتواصل فيها الحركة طبيعيا مع رفع درجة الجاهزية واليقظة انجاحا لهذا الحدث الهام .

..

.

وعاين الوزير عدة محطات ومسالك تهم فعاليات القمة انطلاقا من مطار جربة جرجيس الدولي اول محطة لاستقبال ضيوف تونس المشاركين في القمة الى المسرح البلدي ومكان انعقاد المنتدى الاقتصادي والقرية الفرنكوفونية ومسارات اخرى مثمنا جهود التشكيلات الامنية ومسؤوليتها في انجاح هذا الحدث الفرنكوفوني بكل ما اتيح من امكانيات ومعنويات عالية.

يذكر ان جزيرة جربة تشهد تعزيزات وتواجدا امنيا كبيرا في محيط الفضاءات التي ستحتضن اشغال قمة الفرنكوفونية ومقرات اقامة الوفود الى جانب اجراءات امنية دقيقة وصارمة بمداخل الجزيرة من جهة القنطرة والجرف بتركيز الات سكانير واخضاع الوافدين علىى الجزيرة الى عمليات تفتيش.
..
...

وقد انطلقت منذ اليوم الخميس عملية تقسيم الجزيرة الى مناطق حمراء واصبح المرور منها صعبا الا بالاستظهار بشارة حمراء وهو ما لم تستسغه العديد من الاطراف .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256831



World cup
  j-3

En continu...

Toutes les news...
الخميس 17 نوفمبر 2022 | 22 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:11 14:50 12:11 06:59 05:29
Babnet
21°
 Babnet22° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1725°-1819°-1619°-1320°-14
  • Avoirs en devises
    21626,4

  • (16 nov)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35407 DT        1$ =3,20831 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 nov)   915,7 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   