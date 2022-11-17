وزير الداخلية: جزيرة جربة على جاهزية امنية في اعلى مستوياتها

قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين لدى زيارة متابعة اليوم الخميس اخر الاستعدادات الامنية للقمة الفرنكوفونية التي تحتضنها جزيرة جربة ان التحضيرات متميزة والجاهزية في اعلى مستوياتها .

واشار الى الجهود المبذولة للتنسيق بين كل الاطراف من مؤسسة امنية وعسكرية واعلامية ومجتمع مدني لانجاح القمة الفرنكوفونية مبرزا الحرص خلال اشغال هذه القمة على تنظيم حركة السير ومعالجة الاختناقات المرورية خصوصا مع تزايد عدد الزائرين للجزيرة .





واكد ان جزيرة جربة لن تغلق وستتواصل فيها الحركة طبيعيا مع رفع درجة الجاهزية واليقظة انجاحا لهذا الحدث الهام .



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وعاين الوزير عدة محطات ومسالك تهم فعاليات القمة انطلاقا من مطار جربة جرجيس الدولي اول محطة لاستقبال ضيوف تونس المشاركين في القمة الى المسرح البلدي ومكان انعقاد المنتدى الاقتصادي والقرية الفرنكوفونية ومسارات اخرى مثمنا جهود التشكيلات الامنية ومسؤوليتها في انجاح هذا الحدث الفرنكوفوني بكل ما اتيح من امكانيات ومعنويات عالية.



يذكر ان جزيرة جربة تشهد تعزيزات وتواجدا امنيا كبيرا في محيط الفضاءات التي ستحتضن اشغال قمة الفرنكوفونية ومقرات اقامة الوفود الى جانب اجراءات امنية دقيقة وصارمة بمداخل الجزيرة من جهة القنطرة والجرف بتركيز الات سكانير واخضاع الوافدين علىى الجزيرة الى عمليات تفتيش.

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وقد انطلقت منذ اليوم الخميس عملية تقسيم الجزيرة الى مناطق حمراء واصبح المرور منها صعبا الا بالاستظهار بشارة حمراء وهو ما لم تستسغه العديد من الاطراف .



واكد ان جزيرة جربة لن تغلق وستتواصل فيها الحركة طبيعيا مع رفع درجة الجاهزية واليقظة انجاحا لهذا الحدث الهام .وعاين الوزير عدة محطات ومسالك تهم فعاليات القمة انطلاقا من مطار جربة جرجيس الدولي اول محطة لاستقبال ضيوف تونس المشاركين في القمة الى المسرح البلدي ومكان انعقاد المنتدى الاقتصادي والقرية الفرنكوفونية ومسارات اخرى مثمنا جهود التشكيلات الامنية ومسؤوليتها في انجاح هذا الحدث الفرنكوفوني بكل ما اتيح من امكانيات ومعنويات عالية.يذكر ان جزيرة جربة تشهد تعزيزات وتواجدا امنيا كبيرا في محيط الفضاءات التي ستحتضن اشغال قمة الفرنكوفونية ومقرات اقامة الوفود الى جانب اجراءات امنية دقيقة وصارمة بمداخل الجزيرة من جهة القنطرة والجرف بتركيز الات سكانير واخضاع الوافدين علىى الجزيرة الى عمليات تفتيش.وقد انطلقت منذ اليوم الخميس عملية تقسيم الجزيرة الى مناطق حمراء واصبح المرور منها صعبا الا بالاستظهار بشارة حمراء وهو ما لم تستسغه العديد من الاطراف .