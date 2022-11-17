سليانة: عدد من أعوان الصحة الوقتيين والمنتدبين بالتعاقد ينفذون وقفة إحتجاجية سلمية للمطالبة بترسيمهم

نفذ عدد من أعوان الصحة الوقتيين والمنتدبين بالتعاقد، صباح اليوم الخميس، وقفة إحتجاجية سلمية أمام مقر الإدارة الجهوية للصحة بسليانة للمطالبة بترسيمهم





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وذكر الممرض أسامة القاسمي )المتعاقد( في تصريح ل"وات" أن الأعوان الوقتيين (عقود سنة 2019) بالإدارة الجهوية للصحة، بما في ذلك ممرضين وتقنيين ساميين والبالغ عددهم حوالي 30 شخصا، يطالبون بتسوية وضعياتهم الإدارية وترسيمهم وتطبيق الاتفاقيات ومحاضر الجلسات السابقة )بتواريخ 19 ماي2020 و9 فيفري 2021 و 26 سبتمبر و7 أكتوبر 2022(.وقال القاسمي إنه لا وجود لأية بوادر لترسيمهم من قبل سلطة الإشراف، مشيرا إلى أنهم سيتخذون أشكال تصعيدية في حال عدم الإستجابة لمطالبهم.