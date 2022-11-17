كأس العالم-2022/ تحضيرات: المنتخب الأرجنتيني يفوز وديا بخماسية على نظيره الإماراتي

فاز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم على نظيره الإماراتي بخماسية نظيفة (5-0)، في آخر مقابلة ودية تحضيرية ضمن تربصه الإعدادي بالعاصمة أبوظبي، تحسبا لخوضه نهائيات كأس العالم قطر-2022.

وسجل خماسية المنتخب الارجنتيني، جوليان ألفاريز في الدقيقة 17، وأنخيل دي ماريا في الدقيقتين 25 و36، وليونيل ميسي في الدقيقة 44، وخواكين كوريا في الدقيقة 60.





ونجح المنتخب الأرجنتيني في تعزيز سلسلته المثالية بخوض المباراة رقم 36

تواليا من دون هزيمة تحت قيادة سكالوني، حيث تعود آخر خسارة له إلى نصف نهائي "كوبا أمريكا 2019 " أمام البرازيل 0-2.

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ويخوض منتخب "التانغو" منافسات مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولونيا، حيث يواجه أولا منتخب السعودية يوم 22 نوفمبر الجاري، ثم يلعب مع منتخبي المكسيك وبولونيا يومي 26 و30 من الشهر ذاته تواليًا.

ويطمح رفاق النجم ليونيل ميسي إلى الفوز باللقب العالمي الثالث بعد لقبي

1978 على أرضهم و1986 في المكسيك.



ونجح المنتخب الأرجنتيني في تعزيز سلسلته المثالية بخوض المباراة رقم 36تواليا من دون هزيمة تحت قيادة سكالوني، حيث تعود آخر خسارة له إلى نصف نهائي "كوبا أمريكا 2019 " أمام البرازيل 0-2.ويخوض منتخب "التانغو" منافسات مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولونيا، حيث يواجه أولا منتخب السعودية يوم 22 نوفمبر الجاري، ثم يلعب مع منتخبي المكسيك وبولونيا يومي 26 و30 من الشهر ذاته تواليًا.ويطمح رفاق النجم ليونيل ميسي إلى الفوز باللقب العالمي الثالث بعد لقبي1978 على أرضهم و1986 في المكسيك.