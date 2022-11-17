جربة: بلاغ مروري بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن عشر لقمة الفرنكوفونية

بمناسبة احتضان تونس لفعاليّات المؤتمر الثامن عشر لندوة القمّة الفرنكوفونيّة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بمدينة جربة

افادت وزارة الداخليّة في بلاغ اليوم الخميس انهُ تقرّر إعتماد الإجراءات التالية:



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/يُمنعُ جولان العربات بالطريق السياحيّة في جزئها الممتدّ بين مُفترق الجزيرة ومفترق البالما بداية من يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 السّاعة 07.00 صباحا وإلى غاية نهاية الأنشطة.استعمال مُفترق الكاليس في اتجاه مزراية ثم الطريق المحلية 1031 اتجاه ميدون.استعمال شارع البيئة ثمّ مُفترق الحريّة فالطريق المحلية 1031 اتجاه حومة السّوق./ يُحجّر جولان جميع أصناف العربات بالطريق الحزاميّة من مطار جربة جرجيس إلى غاية المارينا وبالطريق السّياحيّة مُفترق البستان بداية من السّبت 19 نوفمبر 2022 الساعة 06.00 صباحا وإلى غاية نهاية الأنشطة.ويُمكن لقاصدي المطار إستعمال الطرقات التالية:بالنسبة للقادمين من حومة السّوق:استعمال شارع الحبيب بورقيبة فطريق مليتة وصولا إلى المطار.استعمال شارع البيئة ثمّ مفترق الحريّة فالطريق المحليّة 1031 الرّابطة بين ميدون وحومة السّوق مرورا بمفترق جامع فضلون فمفترق الشراع إلى غاية مفترق الفلوكة ثم طريق مليتة ومنه إلى المطار.استعمال طريق سدويكش مرورا بمدينة الماي فمفترق السّواني ثمّ الجوهرة إلى غاية مفترق الفلوكة ثمّ طريق مليتة ومنه إلى المطار.واكدت وزارة الدّاخليّة انها تعول حُسن تفهّم مُستعملي الطريق باحترام هذه الإجراءات مضيفة انه لمزيد الإرشادات يُمكن الاتصال بالأرقام التالية:75.650.52875.623.551