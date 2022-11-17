تونس وليبيا توقعان محضر اتفاق لدراسة إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة براس جدير وتسهيل المعاملات

وقعت تونس وليبيا محضر اتفاق يتضمن تشكيل فريق عمل مشترك يتولى ووضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة "رأس جدير" وتسهيل معاملات رجال الاعمال الليبيين وانسياب السلع والمبادلات.





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ووقعت الوثيقة، امس الأربعاء، من قبل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرّابحي، ونظيرها الليبي المكلف بالاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، الخميس.وأكد الحويج أهمية دعم القطاع الخاص بالبلدين وتعزيز دوره في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالرجال الاعمال الليبيين ودعم المستثمرين للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية.ويسهم الاتفاق في تسهيل انسياب السلع بين تونس وليبيا عبر رفع جميع قرارات الحظر الخاصة بذلك، إضافة الى تشكيل فريق عمل مشترك لوضع رؤية للأمن الغذائي والدوائي في البلدين.ويشجع الاتفاق رجال الاعمال للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المقامة في البلدين الى جانب العمل على تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادتي المطابقة والجودة .ويهدف الاتفاق، كذلك، الى تسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة الى دولة ليبيا عبر المنافذ التونسية الى جانب إبرام اتفاق توأمة بين مجلس المنافسة الليبي ونظيره التونسي .