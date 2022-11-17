ديوان التونسيين بالخارج  يدعو المؤسسات البنكية إلى تيسير إجراء التحويلات المالية للتونسيين بالخارج والتخفيض من كلفتها

دعا ديوان التونسيين بالخارج اليوم الخميس المؤسسات البنكية إلى تيسير إجراء التحويلات المالية للتونسيين بالخارج والتخفيض من كلفتها وإحداث منتوجات مالية لفائدتهم لتحفيزهم على الإدخار والإستثمار





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وأوضح ديوان التونسيين بالخارج في بلاغ له، أنه بالنظر إلى التراجع الظرفي للاحتياطي الوطني من العملة الاجنبية إلى ما دون 100 يوم توريد، وتراجع إيرادات بعض القطاعات المهيكلة والاستراتيجية فمن شأن هذا الاجراء ان يتيح الرفع من التدفقات المالية للتونسيين بالخارج مما يمكن من إسناد الإقتصاد الوطني والرفع من الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية ويسهم في المجهود الوطني للتنمية.يذكر أن صافي الموجودات بالعملات الأجنبية يغطي 98 يومًا فقط من الواردات اعتبارًا من 15 نوفمبر 2022 ، بعد انخفاض الواردات إلى 99 يومًا يوم الاثنين وفقًا للمؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة يوم الثلاثاء الماضي عن البنك المركزي التونسيوللتذكير ، تفاقم العجز التجاري للبلاد بأكثر من 60 بالمائة، حيث انتقل من 13.3 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 إلى 21.3 مليار دينار نهاية أكتوبر الماضي